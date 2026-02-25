Престіанні освистали в Мадриді перед грою ЛЧ

Джанлука Престіанні. Фото: Reuters

Форвард лісабонської "Бенфіки" Джанлука Престіанні опинився в центрі скандалу напередодні матчу-відповіді плей-оф Ліги чемпіонів проти "Реала". Футболіст зазнав словесних образ біля готелю в Мадриді.

Про інцидент повідомляє портал O Jogo, передає портал Новини.LIVE.

Джанлука Престіанні та Вінісіус Жуніор. Фото: Reuters

Напруження перед матчем на "Бернабеу"

Група вболівальників мадридського клубу зустріла делегацію "Бенфіки" біля місця проживання команди. За інформацією джерел, у бік Престіанні лунали образливі вигуки. Епізод стався напередодні гри на "Сантьяго Бернабеу", де команди визначать учасника наступного раунду.

Ситуація ускладнюється тим, що раніше УЄФА тимчасово дискваліфікував аргентинського хавбека. Організація розслідує епізод, у якому гравець нібито образив Вінісіуса, прикривши рот футболкою під час розмови. Через це встановити точний зміст сказаного складно.

Можлива відсутність Престіанні та емоційний фон навколо протистояння можуть вплинути на перебіг поєдинку, який відбудеться в Мадриді. Однак, "Бенфіка" подала апелляцію і сподівається, що це дозволить йому зіграти.

У "Реалі" вже пообіцяли влаштуват протести, якщо Престіанні допустять до матчу.

