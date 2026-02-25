Престианни оказался под давлением перед игрой с Реалом

Джанлука Престианни. Фото: Reuters

Форвард лиссабонской "Бенфики" Джанлука Престианни оказался в центре скандала накануне ответного матча плей-офф Лиги чемпионов против "Реала". Футболист подвергся словесным оскорблениям возле отеля в Мадриде.

Об инциденте сообщает портал O Jogo, передает портал Новости.LIVE.

Джанлука Престианни и Винисиус Жуниор. Фото: Reuters

Напряжение перед матчем на "Бернабеу"

Группа болельщиков мадридского клуба встретила делегацию "Бенфики" возле места проживания команды. По информации источников, в сторону Престианни раздавались оскорбительные выкрики. Эпизод произошел накануне игры на "Сантьяго Бернабеу", где команды определят участника следующего раунда.

Ситуация осложняется тем, что ранее УЕФА временно дисквалифицировал аргентинского хавбека. Организация расследует эпизод, в котором игрок якобы оскорбил Винисиуса, прикрыв рот футболкой во время разговора. Из-за этого установить точный смысл сказанного сложно.

Возможное отсутствие Престианни и эмоциональный фон вокруг противостояния могут повлиять на ход поединка, который состоится в Мадриде. Однако, "Бенфика" подала апелляцию и надеется, что это позволит ему сыграть.

В "Реале" уже пообещали устроить протесты, если Престианни допустят к матчу.

