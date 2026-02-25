Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Фанаты Реала начали буллить Престианни из-за расистского скандала

Фанаты Реала начали буллить Престианни из-за расистского скандала

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 16:11
Престианни оказался под давлением перед игрой с Реалом
Джанлука Престианни. Фото: Reuters

Форвард лиссабонской "Бенфики" Джанлука Престианни оказался в центре скандала накануне ответного матча плей-офф Лиги чемпионов против "Реала". Футболист подвергся словесным оскорблениям возле отеля в Мадриде.

Об инциденте сообщает портал O Jogo, передает портал Новости.LIVE.

Реклама
Читайте также:
Джанлука Престианни и Винисиус Жуниор
Джанлука Престианни и Винисиус Жуниор. Фото: Reuters

Напряжение перед матчем на "Бернабеу"

Группа болельщиков мадридского клуба встретила делегацию "Бенфики" возле места проживания команды. По информации источников, в сторону Престианни раздавались оскорбительные выкрики. Эпизод произошел накануне игры на "Сантьяго Бернабеу", где команды определят участника следующего раунда.

Ситуация осложняется тем, что ранее УЕФА временно дисквалифицировал аргентинского хавбека. Организация расследует эпизод, в котором игрок якобы оскорбил Винисиуса, прикрыв рот футболкой во время разговора. Из-за этого установить точный смысл сказанного сложно.

Возможное отсутствие Престианни и эмоциональный фон вокруг противостояния могут повлиять на ход поединка, который состоится в Мадриде. Однако, "Бенфика" подала апелляцию и надеется, что это позволит ему сыграть.

В "Реале" уже пообещали устроить протесты, если Престианни допустят к матчу.

Напомним, Михаил Мудрик вскоре ожидает изменений в своей жизни.

Одноклубник Мудрика в "Челси" Коул Палмер летом уйдет к врагам своего клуба.

Лига чемпионов буллинг Реал Мадрид Бенфика болельщики
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации