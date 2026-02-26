Видео
Спортинг обратился в УЕФА с жалобой на украинских судей

Дата публикации 26 февраля 2026 06:40
Спортинг пожаловался в УЕФА на арбитров из Украины — они бидели игрока из РФ
Украинский арбитр Евгений Гордиенко. Фото: instagram.com/futsal_ua/

Португальский футзальный "Спортинг" инициировал обращение в УЕФА после эпизода с участием украинских представителей судейской бригады. Инцидент произошел перед четвертьфиналом Лиги чемпионов.

Об этом сообщает португальское издание A Bola, передает портал Новини.LIVE.

Инцидент с украинцами произошел перед четвертьфиналом ЛЧ

В "Спортинге" заявили, что третий арбитр Евгений Гордиенко и хронометрист Орест Дуцяк не пожали руку российскому игроку Ивану Чишкали во время предматчевой церемонии 23 февраля.

Матч завершился победой "Бенфики" над "Спортингом" со счетом 4:3 в первой игре четвертьфинала футзальной Лиги чемпионов.

Регламент УЕФА предусматривает обязательную предматчевую процедуру приветствия, однако организация не комментировала, рассматривает ли этот случай как дисциплинарное нарушение. С начала полномасштабного вторжения украинские игроки неоднократно публично отказывались от контактов с российскими спортсменами и никогда их не наказывали. С арбитрами подобные ситуации не разглашались.

Позиция "Спортинга" заключается в обращении в дисциплинарные органы УЕФА для оценки действий судей. Официального решения о возможных санкциях пока нет.

УЕФА Лига чемпионов Футзал Бенфика Спортинг
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
