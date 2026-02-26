Спортинг пожаловался в УЕФА на арбитров из Украины — они бидели игрока из РФ

Спортинг обратился в УЕФА с жалобой на украинских судей
Португальский футзальный "Спортинг" инициировал обращение в УЕФА после эпизода с участием украинских представителей судейской бригады. Инцидент произошел перед четвертьфиналом Лиги чемпионов.
Об этом сообщает португальское издание A Bola, передает портал Новини.LIVE.
Инцидент с украинцами произошел перед четвертьфиналом ЛЧ
В "Спортинге" заявили, что третий арбитр Евгений Гордиенко и хронометрист Орест Дуцяк не пожали руку российскому игроку Ивану Чишкали во время предматчевой церемонии 23 февраля.
Матч завершился победой "Бенфики" над "Спортингом" со счетом 4:3 в первой игре четвертьфинала футзальной Лиги чемпионов.
Регламент УЕФА предусматривает обязательную предматчевую процедуру приветствия, однако организация не комментировала, рассматривает ли этот случай как дисциплинарное нарушение. С начала полномасштабного вторжения украинские игроки неоднократно публично отказывались от контактов с российскими спортсменами и никогда их не наказывали. С арбитрами подобные ситуации не разглашались.
Позиция "Спортинга" заключается в обращении в дисциплинарные органы УЕФА для оценки действий судей. Официального решения о возможных санкциях пока нет.
Напомним, болельщики раскритиковали украинскую легкоатлетку Юлию Левченко из-за одежды.
Полузащитник национальной сборной Украины Михаил Мудрик может вернуться к тренировкам с командой.
Читайте Новини.LIVE!