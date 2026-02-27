Иван Ракитич провалил церемонию жеребьевки Лиги чемпионов

Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов. Фото: Reuters/Pierre Albouy

Бывший полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич принял участие в церемонии жеребьевки 1/16 финала турнира УЕФА. Экс-футболист был приглашен для определения соперников одной из пар стадии плей-офф.

В сети обсуждают не только результаты жеребьевки, но и курьез с Ракитичем, сообщает портал Новини.LIVE.

Во время процедуры хорват выбрал шар из группы команд, занявших седьмое и восьмое места в отборочном этапе. Однако ему потребовалось несколько секунд, чтобы открыть пластиковую капсулу и достать карточку с названием клуба.

Иван Ракитич во время жеребьевки. Фото: Reuters/Pierre Albouy

Неловкий момент в прямом эфире

Ведущий церемонии УЕФА попытался разрядить обстановку, а сам Ракитич вытер руки о жилет и пошутил о возможной причине заминки. В итоге ему пришлось обратиться за помощью, после чего стало известно, что соперником станет "Манчестер Сити", который встретится с "Реалом".

Итоги жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов. Фото: скриншот "Футбол Украины"

Инцидент на церемонии жеребьевки Лиги чемпионов УЕФА быстро разошелся в социальных сетях после публикации видео телекомпанией TNT Sports. Несмотря на эпизод, церемония была завершена без дополнительных задержек.

