Україна
Во время жеребьевки Лиги чемпионов произошел курьез — детали

Во время жеребьевки Лиги чемпионов произошел курьез — детали

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 16:32
Иван Ракитич провалил церемонию жеребьевки Лиги чемпионов
Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов. Фото: Reuters/Pierre Albouy

Бывший полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич принял участие в церемонии жеребьевки 1/16 финала турнира УЕФА. Экс-футболист был приглашен для определения соперников одной из пар стадии плей-офф.

В сети обсуждают не только результаты жеребьевки, но и курьез с Ракитичем, сообщает портал Новини.LIVE

Во время процедуры хорват выбрал шар из группы команд, занявших седьмое и восьмое места в отборочном этапе. Однако ему потребовалось несколько секунд, чтобы открыть пластиковую капсулу и достать карточку с названием клуба. 

Иван Ракитич
Иван Ракитич во время жеребьевки. Фото: Reuters/Pierre Albouy

Неловкий момент в прямом эфире

Ведущий церемонии УЕФА попытался разрядить обстановку, а сам Ракитич вытер руки о жилет и пошутил о возможной причине заминки. В итоге ему пришлось обратиться за помощью, после чего стало известно, что соперником станет "Манчестер Сити", который встретится с "Реалом". 

Жеребьевка Лиги чемпионов
Итоги жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов. Фото: скриншот "Футбол Украины" 

Инцидент на церемонии жеребьевки Лиги чемпионов УЕФА быстро разошелся в социальных сетях после публикации видео телекомпанией TNT Sports. Несмотря на эпизод, церемония была завершена без дополнительных задержек. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
