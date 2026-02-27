Суркис сделал заявление о финансах Динамо

Игорь Суркис отвечает на вопросы. Фото: скринот YouTube

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал ситуацию с финансами клуба и трансферной политикой.

В последние месяцы вокруг бюджета столичной команды появлялись различные оценки и обсуждения, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал журналиста Владимира Зверова.

Реклама

Читайте также:

Ранее сообщалось, что годовой бюджет "Динамо" составляет несколько десятков миллионов долларов, а клуб продолжает функционировать в условиях военного времени. При этом команда сохраняет штат сотрудников и выполняет финансовые обязательства.

Игорь Суркис на сборах команды. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что Суркис сказал о деньгах

Президент "Динамо" дал понять, что не придает значения публикациям, в которых обсуждаются его личные средства или финансовые решения. По его словам, внутри клуба сохраняется стабильность, а все процессы работают в штатном режиме.

"Меня не волнуют журналисты, которые считают мои деньги. Не буду называть их имена, чтобы не делать им рекламу. В команде "Динамо" все в порядке, у нас 650 сотрудников получают зарплату без задержек. Закончится война и все все увидят", — заявил Суркис.

Напомним, депутат Верховной Рады рассказал о моблизации многократного чемпиона по шашкам Юрия Аникеева.

Известный в прошлом футболист Иван Ракитич чуть не сорвал жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов.