Україна
Суркис рассказал правду о финансовой ситуации в Динамо

Суркис рассказал правду о финансовой ситуации в Динамо

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 19:39
Суркис сделал заявление о финансах Динамо
Игорь Суркис отвечает на вопросы. Фото: скринот YouTube

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал ситуацию с финансами клуба и трансферной политикой.

В последние месяцы вокруг бюджета столичной команды появлялись различные оценки и обсуждения, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал журналиста Владимира Зверова.

Реклама
Читайте также:

Ранее сообщалось, что годовой бюджет "Динамо" составляет несколько десятков миллионов долларов, а клуб продолжает функционировать в условиях военного времени. При этом команда сохраняет штат сотрудников и выполняет финансовые обязательства. 

Игорь Суркис
Игорь Суркис на сборах команды. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что Суркис сказал о деньгах 

Президент "Динамо" дал понять, что не придает значения публикациям, в которых обсуждаются его личные средства или финансовые решения. По его словам, внутри клуба сохраняется стабильность, а все процессы работают в штатном режиме.

"Меня не волнуют журналисты, которые считают мои деньги. Не буду называть их имена, чтобы не делать им рекламу. В команде "Динамо" все в порядке, у нас 650 сотрудников получают зарплату без задержек. Закончится война и все все увидят", — заявил Суркис. 

Напомним, депутат Верховной Рады рассказал о моблизации многократного чемпиона по шашкам Юрия Аникеева. 

Известный в прошлом футболист Иван Ракитич чуть не сорвал жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
