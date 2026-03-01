Енріке назвав Забарного найкращим у матчі з Гавром

Забарний разом з автором переможного голу "ПСЖ" Барколя. Фото: Reuters

"ПСЖ" мінімально обіграв "Гавр" у 24-му турі Ліги 1 з рахунком 1:0. Увесь матч у центрі оборони парижан провів Ілля Забарний.

Про оцінки українця за матч повідомив портал Новини.LIVE.

Ілля Забарний та Луїс Енріке. Фото: Reuters​​​

Найвища оцінка від тренера

Українець відіграв повний поєдинок та продемонстрував високу точність передач — 29 із 31, що становить 94%. Також на його рахунку два виноси, три підбирання та дві втрати м’яча.

Статистичні портали WhoScored і Sofascore оцінили виступ захисника в 7.3 та 7.6 бала відповідно. Головний тренер "ПСЖ" Луїс Енріке на післяматчевій пресконференції заявив, що вважає Забарного найкращим гравцем своєї команди у цій зустрічі.

Іспанський фахівець зазначив, що для нього важливо бачити гравців із бажанням боротися за місце у стартовому складі. За його словами, українець повністю відповідає цим вимогам.

"Мені приємно чути позитивні слова на адресу Забарного. На мій погляд, саме він був найкращим футболістом "ПСЖ" у цьому матчі.

Для мене важливо, щоб у команді були гравці з амбіціями, які прагнуть виходити в старті та доводити це своєю грою", — сказав Енріке

Перемога дозволила "ПСЖ" зберегти позиції у верхній частині турнірної таблиці Ліги 1.

