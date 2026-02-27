Відео
Головна Спорт Забарний не виправдовує очікувань у ПСЖ — у Франції назвали причину

Ua ru
Дата публікації: 27 лютого 2026 12:05
Забарний не став альтернативою Маркіньосу — думка з Франції
Ілля Забарний (праворуч) святкує гол "ПСЖ". Фото: Reuters/Manon Cruz

Оборонець збірної України Ілля Забарний більше не входить до числа стабільних гравців стартового складу французького "ПСЖ". Місцева преса називає одразу Декілька факторів, які вплинули на позицію тренерського штабу щодо цього рішення. 

Забарний зіткнувся із серйозними проблемами, але в Іллі є шанс із ними впоратися, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на L'Equipe.

Гра в обороні "ПСЖ" продовжує викликати питання у вболівальників та аналітиків. Центральні захисники Маркіньос та Пачо припускаються окремих помилок, а глибина складу поки що не дозволяє говорити про повну стабільність у лінії захисту.

Головний тренер Луїс Енріке, як і раніше, шукає оптимальні поєднання в центрі оборони. Зокрема, український захисник Ілля Забарний поки не зумів закріпитися як рівноцінна альтернатива основному дуету.

Илья Забарный
Ілля Забарний перед матчем. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Чому Забарний не грає

У французькій пресі зазначають, що з моменту переходу гравець не продемонстрував того рівня надійності, який очікувався від трансферу. Критика пов'язана з позиційною грою, діями під тиском і необхідністю швидше адаптуватися до вимог команди, яка бореться за високі цілі в чемпіонаті та єврокубках. При цьому в клубі продовжують розраховувати на потенціал 22-річного футболіста.

Забарний перейшов у "ПСЖ" як один із найперспективніших центральних захисників свого покоління, і тренерський штаб очікує, що з часом він зможе стати повноцінним елементом основної обойми. У нинішньому сезоні Забарний провів у складі "ПСЖ" 26 поєдинків і забив один м'яч.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

спорт футбол ПСЖ Французька Ліга 1 Ілля Забарний
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
