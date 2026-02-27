Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Забарному аргументировано указали на его место в ПСЖ

Забарному аргументировано указали на его место в ПСЖ

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 12:05
Во Франции объяснили, почему Забарный почти не играет в ПСЖ
Илья Забарный (справа) празднует гол "ПСЖ". Фото: Reuters/Manon Cruz

Защитник сборной Украины Илья Забарный потерял статус основного футболиста во французском "ПСЖ". Местные журналисты привели сразу несколько причин такого решения тренерского штаба. 

Забарный столкнулся с серьезными проблемами, но у Ильи есть шанс с ними справиться, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на L'Equipe

Реклама
Читайте также:

Игра в обороне "ПСЖ" продолжает вызывать вопросы у болельщиков и аналитиков. Центральные защитники Маркиньос и Пачо допускают отдельные ошибки, а глубина состава пока не позволяет говорить о полной стабильности в линии защиты.

Главный тренер Луис Энрике по-прежнему ищет оптимальные сочетания в центре обороны. В частности, украинский защитник Илья Забарный пока не сумел закрепиться как равноценная альтернатива основному дуэту. 

Илья Забарный
Илья Забарный перед матчем. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Почему Забарный не играет 

Во французской прессе отмечают, что с момента перехода игрок не продемонстрировал того уровня надежности, который ожидался от трансфера. Критика связана с позиционной игрой, действиями под давлением и необходимостью быстрее адаптироваться к требованиям команды, которая борется за высокие цели в чемпионате и еврокубках. При этом в клубе продолжают рассчитывать на потенциал 22-летнего футболиста.

Забарный перешел в "ПСЖ" как один из самых перспективных центральных защитников своего поколения, и тренерский штаб ожидает, что со временем он сможет стать полноценным элементом основной обоймы. В нынешнем сезоне Забарный провел в составе "ПСЖ" 26 поединков и забил один мяч.  

Напомним, в Украине мобилизировали известного спортсмена, в Верховной Раде сделали специальное заявление. 

Криштиану Роналду может оказаться причастным к новой смене тренера в Манчестер Юнайтед, который ищет замену Майклу Каррику

спорт футбол ПСЖ Французская Лига 1 Илья Забарный
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации