Во Франции объяснили, почему Забарный почти не играет в ПСЖ

Защитник сборной Украины Илья Забарный потерял статус основного футболиста во французском "ПСЖ". Местные журналисты привели сразу несколько причин такого решения тренерского штаба.

Забарный столкнулся с серьезными проблемами, но у Ильи есть шанс с ними справиться, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на L'Equipe.

Игра в обороне "ПСЖ" продолжает вызывать вопросы у болельщиков и аналитиков. Центральные защитники Маркиньос и Пачо допускают отдельные ошибки, а глубина состава пока не позволяет говорить о полной стабильности в линии защиты.

Главный тренер Луис Энрике по-прежнему ищет оптимальные сочетания в центре обороны. В частности, украинский защитник Илья Забарный пока не сумел закрепиться как равноценная альтернатива основному дуэту.

Почему Забарный не играет

Во французской прессе отмечают, что с момента перехода игрок не продемонстрировал того уровня надежности, который ожидался от трансфера. Критика связана с позиционной игрой, действиями под давлением и необходимостью быстрее адаптироваться к требованиям команды, которая борется за высокие цели в чемпионате и еврокубках. При этом в клубе продолжают рассчитывать на потенциал 22-летнего футболиста.

Забарный перешел в "ПСЖ" как один из самых перспективных центральных защитников своего поколения, и тренерский штаб ожидает, что со временем он сможет стать полноценным элементом основной обоймы. В нынешнем сезоне Забарный провел в составе "ПСЖ" 26 поединков и забил один мяч.

