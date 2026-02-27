Ангелина Забарная показала эффектное фото с подарком от мужа

Жена Забарного показала атмосферный кадр с подарком от Ильи
Центральный защитник "ПСЖ" и сборной Украины Илья Забарный продолжает быть игроком ротации. В то же время его жена Ангелина остается в фокусе внимания в соцсетях.
Очередные кадры Ангелина Забарная опубликовала в Instagram, передает портал Новини.LIVE.
Ангелина опубликовала новую фотографию
Супруга украинского футболиста поделилась романтической атмосферной фотографией. На фото она позирует на лестнице с большим букетом розовых тюльпанов, а позади — десятки красных шаров в форме сердец. Вероятно, это очередной подарок Ильи для любимой.
Отметим, что Ангелина активно ведет социальные сети и уже имеет около 30,5 тысяч подписчиков. Кроме публичности, она занимается собственным делом — развивает школу по изучению английского языка. Образовательный проект ориентирован на детей и взрослых, которые планируют обучение или жизнь за рубежом.
