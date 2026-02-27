Видео
Україна
Видео

Жена Забарного показала атмосферный кадр с подарком от Ильи

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 07:20
Ангелина Забарная показала эффектное фото с подарком от мужа
Ангелина Забарная. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Центральный защитник "ПСЖ" и сборной Украины Илья Забарный продолжает быть игроком ротации. В то же время его жена Ангелина остается в фокусе внимания в соцсетях.

Очередные кадры Ангелина Забарная опубликовала в Instagram, передает портал Новини.LIVE.

Читайте также:
Илья и Ангелина Забарные
Илья и Ангелина Забарные. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Ангелина опубликовала новую фотографию

Супруга украинского футболиста поделилась романтической атмосферной фотографией. На фото она позирует на лестнице с большим букетом розовых тюльпанов, а позади — десятки красных шаров в форме сердец. Вероятно, это очередной подарок Ильи для любимой.

Ангелина Забарная
Ангелина Забарная. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Отметим, что Ангелина активно ведет социальные сети и уже имеет около 30,5 тысяч подписчиков. Кроме публичности, она занимается собственным делом — развивает школу по изучению английского языка. Образовательный проект ориентирован на детей и взрослых, которые планируют обучение или жизнь за рубежом.

Напомним, чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик мог подписать контракт с Zuffa Boxing.

В Верховной Раде сообщили, что украинского известного игрока в шашки мобилизовали в штурмовое подразделение.

футбол ПСЖ Илья Забарный жены футболистов Ангелина Забарная
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
