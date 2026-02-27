Ангеліна Забарна показала ефектне фото з подарунком від чоловіка

Ангеліна Забарна. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Центральний захисник "ПСЖ" та збірної України Ілля Забарний продовжує бути гравцем ротації. Водночас його дружина Ангеліна залишається у фокусі уваги в соцмережах.

Чергові кадри Ангеліна Забарна опублікувала в Instagram, передає портал Новини.LIVE.

Ілля та Ангеліна Забарні. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Ангеліна опублікувала нову світлину

Дружина українського футболіста поділилася романтичною атмосферною світлиною. На фото вона позує на сходах із великим букетом рожевих тюльпанів, а позаду — десятки червоних куль у формі сердець. Ймовірно, це черговий подарунок Іллі коханій.

Ангеліна Забарна. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Зазначимо, що Ангеліна активно веде соціальні мережі та вже має близько 30,5 тисяч підписників. Окрім публічності, вона займається власною справою — розвиває школу з вивчення англійської мови. Освітній проєкт орієнтований на дітей і дорослих, які планують навчання або життя за кордоном.

