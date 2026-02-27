Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Дружина Забарного показала шикарний подарунок від коханого

Дружина Забарного показала шикарний подарунок від коханого

Ua ru
Дата публікації: 27 лютого 2026 07:20
Ангеліна Забарна показала ефектне фото з подарунком від чоловіка
Ангеліна Забарна. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Центральний захисник "ПСЖ" та збірної України Ілля Забарний продовжує бути гравцем ротації. Водночас його дружина Ангеліна залишається у фокусі уваги в соцмережах.

Чергові кадри Ангеліна Забарна опублікувала в Instagram, передає портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
Илья и Ангелина Забарные
Ілля та Ангеліна Забарні. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Ангеліна опублікувала нову світлину

Дружина українського футболіста поділилася романтичною атмосферною світлиною. На фото вона позує на сходах із великим букетом рожевих тюльпанів, а позаду — десятки червоних куль у формі сердець. Ймовірно, це черговий подарунок Іллі коханій.

Ангелина Забарная
Ангеліна Забарна. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Зазначимо, що Ангеліна активно веде соціальні мережі та вже має близько 30,5 тисяч підписників. Окрім публічності, вона займається власною справою — розвиває школу з вивчення англійської мови. Освітній проєкт орієнтований на дітей і дорослих, які планують навчання або життя за кордоном.

Нагадаємо, чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик міг підписати контракт з Zuffa Boxing.

У Верховній Раді повідомили, що українського відомого гравця в шашки мобілізували у штурмовий підрозділ.

футбол ПСЖ Ілля Забарний дружини футболістів Ангеліна Забарна
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації