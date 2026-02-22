Луис Энрике рассказал об использовании Забарного в составе ПСЖ

Илья Забарный и Луис Энрике. Фото: Reuters

После уверенной победы "ПСЖ" над "Мецом" (3:0) Луис Энрике отдельно остановился на месте Ильи Забарного в тактической структуре команды. Он оценил перспективы украинца в полузащите.

Энрике о роли Забарного

Во время пресс-конференции наставника спросили, может ли Забарный в перспективе сыграть в полузащите. Испанский специалист дал четкий ответ, что таких планов у него нет.

"Нет, не думаю. Он очень классный игрок, но он центральный защитник. Полузащитник — это скорее игрок с дополнительными индивидуальными качествами", — отметил Энрике.

Тренер подчеркнул, что функции игроков средней линии предусматривают другую структуру мышления на поле, способность работать между линиями, быстро принимать решения под давлением и активно подключаться к атакам. По его словам, Забарный имеет четко очерченные сильные стороны именно в оборонительной работе — позиционную дисциплину, игру на втором этаже и умение действовать в единоборствах. При этом, он скорее подойдет в нападение чем в центр поля.

Забарный в текущем сезоне Лиги 1 провел 18 матчей и отметился одним голом.

