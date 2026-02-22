Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Энрике рассказал, почему скорее поставит Забарного форвардом, чем в центр

Энрике рассказал, почему скорее поставит Забарного форвардом, чем в центр

Ua ru
Дата публикации 22 февраля 2026 11:32
Луис Энрике рассказал об использовании Забарного в составе ПСЖ
Илья Забарный и Луис Энрике. Фото: Reuters

После уверенной победы "ПСЖ" над "Мецом" (3:0) Луис Энрике отдельно остановился на месте Ильи Забарного в тактической структуре команды. Он оценил перспективы украинца в полузащите.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Le Parisien.

Реклама
Читайте также:
Илья Забарный в объятиях партнера по команде
Илья Забарный с партнером по команде. Фото: Reuters

Энрике о роли Забарного

Во время пресс-конференции наставника спросили, может ли Забарный в перспективе сыграть в полузащите. Испанский специалист дал четкий ответ, что таких планов у него нет.

"Нет, не думаю. Он очень классный игрок, но он центральный защитник. Полузащитник — это скорее игрок с дополнительными индивидуальными качествами", — отметил Энрике.

Тренер подчеркнул, что функции игроков средней линии предусматривают другую структуру мышления на поле, способность работать между линиями, быстро принимать решения под давлением и активно подключаться к атакам. По его словам, Забарный имеет четко очерченные сильные стороны именно в оборонительной работе — позиционную дисциплину, игру на втором этаже и умение действовать в единоборствах. При этом, он скорее подойдет в нападение чем в центр поля.

Забарный в текущем сезоне Лиги 1 провел 18 матчей и отметился одним голом.

Напомним, ранее итальянская "Рома" приняла решение относительно возможного трансфера Артема Довбыка.

Также ранее стало известно о призовых Элины Свитолиной за выход в финал турнира в Дубае.

футбол ПСЖ Луис Энрике Илья Забарный украинские легионеры (футбол)
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации