Луїс Енріке пояснив роль Забарного в ПСЖ

Ілля Забарний і Луїс Енріке. Фото: Reuters

Головний тренер "ПСЖ" Луїс Енріке після перемоги над "Мецом" (3:0) прокоментував роль Іллі Забарного у команді. Він також відповів на запитання щодо можливого використання українця в центрі поля.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Le Parisien.

Реклама

Читайте також:

Ілля Забарний з партнером по команді. Фото: Reuters

Енріке про роль Забарного

Під час пресконференції наставника запитали, чи може Забарний у перспективі зіграти в півзахисті. Іспанський фахівець дав чітку відповідь, що таких планів у нього немає.

"Ні, не думаю. Він дуже класний гравець, але він центральний захисник. Півзахисник — це радше гравець з додатковими індивідуальними якостями", — зазначив Енріке.

Тренер підкреслив, що функції гравців середньої лінії передбачають іншу структуру мислення на полі, здатність працювати між лініями, швидко ухвалювати рішення під тиском і активно підключатися до атак. За його словами, Забарний має чітко окреслені сильні сторони саме в оборонній роботі — позиційну дисципліну, гру на другому поверсі та вміння діяти в єдиноборствах. При цьому, він скоріше підійде в напад ніж в центр поля.

Забарний у поточному сезоні Ліги 1 провів 18 матчів і відзначився одним голом.

Нагадаємо, раніше італійська "Рома" ухвалила рішення щодо можливого трансферу Артема Довбика.

Також раніше стало відомо про призові Еліни Світоліної за вихід у фінал турніру в Дубаї.