Энрике похвалил Забарного после победы ПСЖ

В 24-м туре Лиги 1 "ПСЖ" на выезде обыграл "Гавр" со счетом 1:0. Центральный защитник Илья Забарный провел на поле весь матч.

Об оценках украинца за матч сообщил портал Новини.LIVE.

Самая высокая оценка от тренера

Украинец отыграл полный поединок и продемонстрировал высокую точность передач — 29 из 31, что составляет 94%. Также на его счету два выноса, три подбора и две потери мяча.

Статистические порталы WhoScored и Sofascore оценили выступление защитника в 7.3 и 7.6 балла соответственно. Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике на послематчевой пресс-конференции заявил, что считает Забарного лучшим игроком своей команды в этой встрече.

Испанский специалист отметил, что для него важно видеть игроков с желанием бороться за место в стартовом составе. По его словам, украинец полностью соответствует этим требованиям.

"Мне приятно слышать положительные слова в адрес Забарного. На мой взгляд, именно он был лучшим футболистом "ПСЖ" в этом матче.

Для меня важно, чтобы в команде были игроки с амбициями, которые стремятся выходить в старте и доказывать это своей игрой", — сказал Энрике

Победа позволила "ПСЖ" сохранить позиции в верхней части турнирной таблицы Лиги 1.

