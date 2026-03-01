Энрике похвалил Забарного после победы ПСЖ

Забарный получил высокие оценки за матч ПСЖ и заслужил похвалу от Энрике
В 24-м туре Лиги 1 "ПСЖ" на выезде обыграл "Гавр" со счетом 1:0. Центральный защитник Илья Забарный провел на поле весь матч.
Самая высокая оценка от тренера
Украинец отыграл полный поединок и продемонстрировал высокую точность передач — 29 из 31, что составляет 94%. Также на его счету два выноса, три подбора и две потери мяча.
Статистические порталы WhoScored и Sofascore оценили выступление защитника в 7.3 и 7.6 балла соответственно. Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике на послематчевой пресс-конференции заявил, что считает Забарного лучшим игроком своей команды в этой встрече.
Испанский специалист отметил, что для него важно видеть игроков с желанием бороться за место в стартовом составе. По его словам, украинец полностью соответствует этим требованиям.
"Мне приятно слышать положительные слова в адрес Забарного. На мой взгляд, именно он был лучшим футболистом "ПСЖ" в этом матче.
Для меня важно, чтобы в команде были игроки с амбициями, которые стремятся выходить в старте и доказывать это своей игрой", — сказал Энрике
Победа позволила "ПСЖ" сохранить позиции в верхней части турнирной таблицы Лиги 1.
