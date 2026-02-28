Менеджер Верховена пояснив вибір Усика суперником

Ріко Верховен. Фото: instagram.com/ricoverhoeven/

Менеджер Ріко Верховена Карім Ержа прокоментував домовленості щодо поєдинку з чемпіоном WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком. Бій запланований на 23 травня у Гізі.

Про це передає портал Новини.LIVE з посиланням на нідерландське видання AD.

Олександр Усик. Фото: Reuters

Чому вибір зупинили на Усику

За словами Ержі, 37-річний Верховен свідомо прагнув змінити рівень викликів у кар’єрі. Менеджер наголосив, що після 12 років чемпіонства у кікбоксингу спортсмен шукав поєдинок, який дозволить перевірити себе в нових умовах.

Ержа повідомив, що Верховен мав кілька варіантів продовження кар’єри, зокрема пропозиції від UFC. Водночас команда розглядала можливість бою з Ентоні Джошуа, однак після дорожньо-транспортної пригоди за участі британця перемовини втратили актуальність.

Менеджер також зазначив, що ініціатива щодо масштабного виклику пролунала від Туркі Аль аш-Шейха, який запитав у Верховена, чи готовий той вийти проти найбільших імен світового боксу. Кікбоксер підтвердив готовність прийняти такий виклик.

Для 39-річного Олександра Усика це стане першим поєдинком з липня 2025 року, коли він нокаутував Даніеля Дюбуа.

