Головна Спорт Усик проведе бій із кікбоксером Верховеном біля єгипетських пірамід

Усик проведе бій із кікбоксером Верховеном біля єгипетських пірамід

Дата публікації: 27 лютого 2026 23:01
Де та коли дивитися бій Усик — Верховен
Олександр Усик готується до поєдинку. Фото: instagram.com/usykaa/

Відтепер офіційно оголошено про наступний бій Олександра Усика. Український чемпіон світу в надважкій вазі вийде на захист пояса WBC у поєдинку проти нідерландця Ріко Верховена.

Олександр Усик відклав поєдинки з іншими топ-боксерами заради суперзірки з Нідерландів, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Бій запланований на 23 травня 2026 року і відбудеться в Єгипті біля пірамід у Гізі. Поєдинок отримав назву Glory in Giza (Слава в Гізі — Ред.) і буде організовано як масштабну міжнародну подію з глобальною трансляцією.

Бой Усик — Верховен
Афіша бою Усик — Верховен. Фото: instagram.com/usykaa/

Незвичайне протистояння Усика та Верховена

Для спортсмена з Нідерландів це стане дебютом на такому високому рівні в професійному боксі. Верховен відомий як багаторічний чемпіон у кікбоксингу, однак у боксі має обмежений досвід. Українець Усик же вийде на ринг у статусі чинного чемпіона та поставить на кін пояс WBC.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Останній бій Олександр Усик провів влітку 2025 року, здобувши перемогу нокаутом над Даніелем Дюбуа. Тепер на нього чекає поєдинок у нестандартній локації, який стане однією з найбільш обговорюваних подій 2026 року у світі боксу.

Нагадаємо, відомого українського спортсмена-чемпіона мобілізували та відправили в штурмову бригаду.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував фінансовий стан столичного клубу та чутки про трансфери.

Ваша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробная версия Premium закончилась

спорт Олександр Усик бокс кікбоксінг Ріко Верхувен Бій Усик — Верхувен
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
