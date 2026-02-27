Де та коли дивитися бій Усик — Верховен

Олександр Усик готується до поєдинку. Фото: instagram.com/usykaa/

Відтепер офіційно оголошено про наступний бій Олександра Усика. Український чемпіон світу в надважкій вазі вийде на захист пояса WBC у поєдинку проти нідерландця Ріко Верховена.

Олександр Усик відклав поєдинки з іншими топ-боксерами заради суперзірки з Нідерландів, повідомляє портал Новини.LIVE.

Бій запланований на 23 травня 2026 року і відбудеться в Єгипті біля пірамід у Гізі. Поєдинок отримав назву Glory in Giza (Слава в Гізі — Ред.) і буде організовано як масштабну міжнародну подію з глобальною трансляцією.

Афіша бою Усик — Верховен. Фото: instagram.com/usykaa/

Незвичайне протистояння Усика та Верховена

Для спортсмена з Нідерландів це стане дебютом на такому високому рівні в професійному боксі. Верховен відомий як багаторічний чемпіон у кікбоксингу, однак у боксі має обмежений досвід. Українець Усик же вийде на ринг у статусі чинного чемпіона та поставить на кін пояс WBC.

Останній бій Олександр Усик провів влітку 2025 року, здобувши перемогу нокаутом над Даніелем Дюбуа. Тепер на нього чекає поєдинок у нестандартній локації, який стане однією з найбільш обговорюваних подій 2026 року у світі боксу.

