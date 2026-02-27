Видео
Официально — Александр Усик проведет бой с Рико Верховеном

Официально — Александр Усик проведет бой с Рико Верховеном

Дата публикации 27 февраля 2026 23:01
Усик проведет защиту титула в Египте против Верховена
Александр Усик готовится к поединку. Фото: instagram.com/usykaa/

Стало известно о следующем поединке Александра Усика. Украинский чемпион мира в супертяжелом весе проведет защиту титула WBC против представителя Нидерландов Рико Верховена. 

Александр Усик отложил поединки с другими топ-боксерами ради суперзвезды из Нидерландов, сообщает портал Новини.LIVE

Бой запланирован на 23 мая 2026 года и состоится в Египте возле пирамид в Гизе. Поединок получил название Glory in Giza (Слава в Гизе — Ред.) и будет организован как масштабное международное событие с глобальной трансляцией. 

Бой Усик — Верховен
Афиша боя Усик — Верховен. Фото: instagram.com/usykaa/

Необычное противостояние Усика и Верховена

Для спортсмена из Нидерландов это станет дебютом на столь высоком уровне в профессиональном боксе. Верховен известен как многолетний чемпион в кикбоксинге, однако в боксе имеет ограниченный опыт. Украинец Усик же выйдет на ринг в статусе действующего чемпиона и поставит на кон пояс WBC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Последний бой Александр Усик провел летом 2025 года, одержав победу нокаутом над Даниэлем Дюбуа. Теперь его ожидает поединок в нестандартной локации, который станет одним из самых обсуждаемых событий 2026 года в мире бокса. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
