Усик проведет защиту титула в Египте против Верховена

Стало известно о следующем поединке Александра Усика. Украинский чемпион мира в супертяжелом весе проведет защиту титула WBC против представителя Нидерландов Рико Верховена.

Александр Усик отложил поединки с другими топ-боксерами ради суперзвезды из Нидерландов, сообщает портал Новини.LIVE.

Бой запланирован на 23 мая 2026 года и состоится в Египте возле пирамид в Гизе. Поединок получил название Glory in Giza (Слава в Гизе — Ред.) и будет организован как масштабное международное событие с глобальной трансляцией.

Необычное противостояние Усика и Верховена

Для спортсмена из Нидерландов это станет дебютом на столь высоком уровне в профессиональном боксе. Верховен известен как многолетний чемпион в кикбоксинге, однако в боксе имеет ограниченный опыт. Украинец Усик же выйдет на ринг в статусе действующего чемпиона и поставит на кон пояс WBC.

Последний бой Александр Усик провел летом 2025 года, одержав победу нокаутом над Даниэлем Дюбуа. Теперь его ожидает поединок в нестандартной локации, который станет одним из самых обсуждаемых событий 2026 года в мире бокса.

