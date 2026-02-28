Команда Верховена объяснила отказ от Джошуа ради Усика

Верховен должен был сразиться с Джошуа, или подписать контракт с UFC
Карим Эржа, представляющий интересы Рико Верховена, высказался о переговорах вокруг поединка с обладателем титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком. Встреча пройдет 23 мая в Гизе.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на нидерландское издание AD.
Почему выбор остановился на Усике
По словам Эржи, 37-летний Верховен осознанно стремился изменить уровень вызовов в карьере. Менеджер подчеркнул, что после 12 лет чемпионства в кикбоксинге спортсмен искал поединок, который позволит проверить себя в новых условиях.
Эржа сообщил, что у Верховена было несколько вариантов продолжения карьеры, в частности предложения от UFC. В то же время команда рассматривала возможность боя с Энтони Джошуа, однако после дорожно-транспортного происшествия с участием британца переговоры утратили актуальность.
Менеджер также отметил, что инициатива масштабного вызова прозвучала от Турки Аль аш-Шейха, который спросил у Верховена, готов ли тот выйти против крупнейших имен мирового бокса. Кикбоксер подтвердил готовность принять такой вызов.
Для 39-летнего Александра Усика это станет первым поединком с июля 2025 года, когда он нокаутировал Даниэля Дюбуа.
