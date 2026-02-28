Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Верховен должен был сразиться с Джошуа, или подписать контракт с UFC

Верховен должен был сразиться с Джошуа, или подписать контракт с UFC

Ua ru
Дата публикации 28 февраля 2026 12:25
Команда Верховена объяснила отказ от Джошуа ради Усика
Рико Верховен. Фото: instagram.com/ricoverhoeven/

Карим Эржа, представляющий интересы Рико Верховена, высказался о переговорах вокруг поединка с обладателем титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком. Встреча пройдет 23 мая в Гизе.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на нидерландское издание AD.

Реклама
Читайте также:
Александр Усик
Александр Усик. Фото: Reuters

Почему выбор остановился на Усике

По словам Эржи, 37-летний Верховен осознанно стремился изменить уровень вызовов в карьере. Менеджер подчеркнул, что после 12 лет чемпионства в кикбоксинге спортсмен искал поединок, который позволит проверить себя в новых условиях.

Эржа сообщил, что у Верховена было несколько вариантов продолжения карьеры, в частности предложения от UFC. В то же время команда рассматривала возможность боя с Энтони Джошуа, однако после дорожно-транспортного происшествия с участием британца переговоры утратили актуальность.

Менеджер также отметил, что инициатива масштабного вызова прозвучала от Турки Аль аш-Шейха, который спросил у Верховена, готов ли тот выйти против крупнейших имен мирового бокса. Кикбоксер подтвердил готовность принять такой вызов.

Для 39-летнего Александра Усика это станет первым поединком с июля 2025 года, когда он нокаутировал Даниэля Дюбуа.

Напомним, одного из лучших украинских шашистов мобилизовали и отправили в штурмовики.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал о трансферах клуба.

Александр Усик бокс кикбоксинг украинские боксеры Рико Верхувен
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации