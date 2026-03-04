Видео
Главная Спорт Верховен высказался о поединке с Усиком

Верховен высказался о поединке с Усиком

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 20:49
Верховен сравнил себя с Усиком перед боем
Александр Усик и Рико Верховен. Фото: постер к бою

Нидерландский кикбоксер Рико Верховен прокомментировал будущий бой против украинского чемпиона Александра Усика. Поединок должен состояться в мае.

Об этом Верховен заявил в интервью YouTube-каналу The Ariel Helwani Show, передает портал Новини.LIVE со ссылкой на LuckyPunch.

Рико Верховен
Рико Верховен. Фото: instagram.com/ricoverhoeven

Слова Верховена перед поединком

По словам нидерландца, он рассматривает этот поединок как особое событие в своей карьере. Верховен отметил, что Усик является олицетворением доминирования в боксе, подобно тому, как он сам долгое время доминировал в кикбоксинге.

"Бой против Энтони Джошуа также был суперкрутым. Но он совсем другой боец. Александр Усик - это Рико Верховен в боксе. То есть он доминировал так долго и в такой феноменальной манере. Поэтому я подумал: Вау, если мы сможем это воплотить, это будет как вишенка на торте", — сказал Верховен.

Поединок между Верховеном и Усиком запланирован на 23 мая в Гизе (Египет). На кону будет стоять полноценный титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе.

Решение предоставить этому поединку чемпионский статус подверглось сокрушительной критике от боксерского мира. Большинство не поддержали эту идею, поскольку у Верховена ранее был только один бой в боксе.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
