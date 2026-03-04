Левченко відреагувала на поразку Магучіх на ЧУ

Юлія Левченко. Фото: Reuters

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко поділилася емоціями після виступу на чемпіонаті України з легкої атлетики в приміщенні. Там вона стала срібною призеркою, поступившись Ярославі Магучіх.

Після турніру Юлія в соціальних мережах опублікувала серію фото, передає портал Новини.LIVE.

Юлія Левченко. Фото: Вікторія Ткачук/instagram.com/viktoriiatkachuk_

Публікація Левченко після турніру

Після завершення змагань Левченко опублікувала серію фотографій із сектору для стрибків у висоту. На знімках спортсменка зафіксована під час виконання спроб, а також одразу після завершення виступу.

Авторкою фото стала українська легкоатлетка, бігунка з перешкодами Вікторія Ткачук. Разом зі світлинами Левченко залишила мотиваційний підпис, у якому подякувала Богові.

Юлія Левченко. Фото: Вікторія Ткачук/instagram.com/viktoriiatkachuk_

Юлія Левченко. Фото: Вікторія Ткачук/instagram.com/viktoriiatkachuk_

Юлія Левченко. Фото: Вікторія Ткачук/instagram.com/viktoriiatkachuk_

"Хвала Господу. Во всім, що ти робиш, прославляй його всім, що маєш і всім, що ти є", — написала спортсменка.

Перемогу на чемпіонаті України з легкої атлетики в приміщенні здобула Ярослава Магучіх. Левченко за підсумками турніру посіла друге місце, хоча поступилася лише за кількістю спроб.

