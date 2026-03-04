Левченко відреагувала на поразку Магучіх на ЧУ

Левченко показала, як сприйняла прикру поразку від Магучіх
Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко поділилася емоціями після виступу на чемпіонаті України з легкої атлетики в приміщенні. Там вона стала срібною призеркою, поступившись Ярославі Магучіх.
Після турніру Юлія в соціальних мережах опублікувала серію фото, передає портал Новини.LIVE.
Публікація Левченко після турніру
Після завершення змагань Левченко опублікувала серію фотографій із сектору для стрибків у висоту. На знімках спортсменка зафіксована під час виконання спроб, а також одразу після завершення виступу.
Авторкою фото стала українська легкоатлетка, бігунка з перешкодами Вікторія Ткачук. Разом зі світлинами Левченко залишила мотиваційний підпис, у якому подякувала Богові.
"Хвала Господу. Во всім, що ти робиш, прославляй його всім, що маєш і всім, що ти є", — написала спортсменка.
Перемогу на чемпіонаті України з легкої атлетики в приміщенні здобула Ярослава Магучіх. Левченко за підсумками турніру посіла друге місце, хоча поступилася лише за кількістю спроб.
