Аль-Наср відреагував на чутки про від’їзд Роналду

Кріштіану Роналду. Фото: Reuters

"Аль-Наср" відреагував на можливий терміновий виїзд Кріщтіану Роналду із Саудівської Аравії. Причиною мало стати загострення безпекової ситуації в регіоні.

Реакцію на чутки опублікувала пресслужба "Аль-Насра", передає портал Новини.LIVE.

Клуб відповів на інформаційний фон

У соцмережі X клуб із Ер-Ріяда розмістив світлину нападника та підписав її фразою "Дім перемоги". Таким чином "Аль-Наср" продемонстрував присутність капітана команди на фоні чуток про його екстрений від’їзд.

Нове фото Кріштіану Роналду. Фото: "Аль-Наср"

Раніше низка ЗМІ повідомляла, що португалець міг залишити країну через удари іранських безпілотників по Ер-Ріяду. Ці події пов’язують із напруженням геополітичної ситуації на Близькому Сході.

Офіційних заяв про від’їзд футболіста клуб не робив. Публікація фактично стала першою реакцією на інформацію, що з’явилася у медіа.

У нинішньому сезоні Роналду провів 26 матчів у всіх турнірах, забив 22 м’ячі та зробив чотири результативні передачі. Його контракт із "Аль-Насром" чинний до літа 2027 року. За даними джерел, гравець отримує в клубі 200 млн доларів у рік.

