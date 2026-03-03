Відео
Головна Спорт Футболіст з досвідом виступів в УПЛ служитиме у лавах ЗСУ

Футболіст з досвідом виступів в УПЛ служитиме у лавах ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 3 березня 2026 10:42
Вихованець Динамо приєднався до лав ЗСУ
Богдан Чуєв у складі "Лівого Берега". Фото: пресслужба клубу

Ексгравець академії київського "Динамо" Богдан Чуєв пройшов мобілізацію та уклав контракт із Збройними силами України. Він добровольно зробив цей крок. 

Наразі 26-річний захисник проходить підготовку в одному з навчальних центрів Сумської області, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Telegram-канал "Футбол з вертольота".

Контракт Богдана Чуєва належить клубу "Лівий Берег", до якого він приєднався навесні 2025 року в статусі вільного агента. Однак у плани тренерського штабу команди гравець не входив, і раніше розглядався варіант продовження кар'єри в іншому клубі.

Богдан Чуев
Богдан Чуєв у "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Кар'єра Чуєва до мобілізації

Богдан перебував у структурі "Динамо" до 2019 року, виступаючи за юнацькі команди U-17 і U-19. Надалі захисник грав за "Ворсклу", "Гірник-Спорт" і "Минай". У поточному сезоні він провів п'ять матчів у Першій лізі та два поєдинки в Кубку України.

Угода Чуєва з "Лівим Берегом" розрахована до закінчення сезону 2025/26. Найближчим часом футболіст перебуватиме на військовій службі.

спорт футбол Динамо Спортсмени у ЗСУ Лівий берег Богдан Чуєв
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
