Украинский футболист подписал контракт с ВСУ

Богдан Чуев в составе "Левого Берега". Фото: пресс-служба клуба

Воспитанник киевского "Динамо" Богдан Чуев был мобилизован и подписал контракт с Вооруженными силами Украины.

В настоящее время 26-летний защитник проходит подготовку в одном из учебных центров Сумской области, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал "Футбол из вертолета".

Контракт Богдана Чуева принадлежит клубу "Левый Берег", к которому он присоединился весной 2025 года в статусе свободного агента. Однако в планы тренерского штаба команды игрок не входил, и ранее рассматривался вариант продолжения карьеры в другом клубе.

Богдан Чуев в "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Карьера Чуева до мобилизации

Богдан находился в структуре "Динамо" до 2019 года, выступая за юношеские команды U-17 и U-19. В дальнейшем защитник играл за "Ворсклу", "Горняк-Спорт" и "Минай". В текущем сезоне он провел пять матчей в Первой лиге и два поединка в Кубке Украины.

Соглашение Чуева с "Левым Берегом" рассчитано до окончания сезона 2025/26. В ближайшее время футболист будет находиться на военной службе.

