Ребров допустил появление нового форварда в сборной

Матвей Пономаренко. Фото: "Динамо" Киев

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал перспективы нападающего "Динамо" Матвея Пономаренко. Специалист заявил, что его вызов будет зависеть от дальнейших выступлений.

Об этом сообщил журналистам сам Сергей Ребров, передает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Футбол 360".

Позиция форварда остается открытой

По словам Реброва, пока рано говорить о конкретном вызове в сборную, однако Пономаренко имеет перспективу. Тренер подчеркнул, что форвард должен демонстрировать стабильную результативность в каждом матче, чтобы претендовать на место в национальной команде.

Ребров отметил, что сейчас у сборной существует кадровый вопрос на позиции центрального нападающего. Он отметил результативность Краснопира и Пономаренко в чемпионате, а также обратил внимание на игру Филиппа Будкивского. Тренер заявил, что тренерский штаб отслеживает всех форвардов и каждый из них имеет шанс получить вызов.

Наставник добавил, что в ближайшем списке сборной может появиться новое имя.

Отметим, что из трех форвардов основной сборной пока постоянно играет и забивает только Владислав Ванат в "Жироне". Артем Довбик из "Ромы" до сих пор травмирован, а Роман Яремчук является лишь игроком ротации в "Лионе".

