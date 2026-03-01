Видео
Главная Спорт Ребров рассказал о перспективах Пономаренко в сборной

Ребров рассказал о перспективах Пономаренко в сборной

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 22:58
Ребров допустил появление нового форварда в сборной
Матвей Пономаренко. Фото: "Динамо" Киев

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал перспективы нападающего "Динамо" Матвея Пономаренко. Специалист заявил, что его вызов будет зависеть от дальнейших выступлений.

Об этом сообщил журналистам сам Сергей Ребров, передает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Футбол 360".

Читайте также:

Позиция форварда остается открытой

По словам Реброва, пока рано говорить о конкретном вызове в сборную, однако Пономаренко имеет перспективу. Тренер подчеркнул, что форвард должен демонстрировать стабильную результативность в каждом матче, чтобы претендовать на место в национальной команде.

Ребров отметил, что сейчас у сборной существует кадровый вопрос на позиции центрального нападающего. Он отметил результативность Краснопира и Пономаренко в чемпионате, а также обратил внимание на игру Филиппа Будкивского. Тренер заявил, что тренерский штаб отслеживает всех форвардов и каждый из них имеет шанс получить вызов.

Наставник добавил, что в ближайшем списке сборной может появиться новое имя.

Отметим, что из трех форвардов основной сборной пока постоянно играет и забивает только Владислав Ванат в "Жироне". Артем Довбик из "Ромы" до сих пор травмирован, а Роман Яремчук является лишь игроком ротации в "Лионе".

футбол Сборная Украины по футболу Динамо Сергей Ребров Матвей Пономаренко
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
