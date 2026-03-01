Ребров оцінив шанси Пономаренка на виклик у збірну

Матвій Пономаренко. Фото: "Динамо" Київ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував можливість виклику нападника "Динамо" Матвія Пономаренка до національної команди. Футболіст наразі забиває в кожному матчі.

Про це повідомив журналістам сам Сергій Ребров, передає портал Новини.LIVE з посиланням на "Футбол 360".

Реклама

Читайте також:

Позиція форварда залишається відкритою

За словами Реброва, наразі зарано говорити про конкретний виклик до збірної, однак Пономаренко має перспективу. Тренер підкреслив, що форвард повинен демонструвати стабільну результативність у кожному матчі, щоб претендувати на місце в національній команді.

Ребров наголосив, що зараз у збірної існує кадрове питання на позиції центрального нападника. Він відзначив результативність Краснопіра та Пономаренка в чемпіонаті, а також звернув увагу на гру Пилипа Будківського. Тренер заявив, що тренерський штаб відстежує всіх форвардів і кожен із них має шанс отримати виклик.

Наставник додав, що у найближчому списку збірної може з’явитися нове ім’я.

Зазначимо, що з трьох форвардів основної збірної наразі постійно грає та забиває лише Владислав Ванат в "Жироні". Артем Довбик із "Роми" досі травмований, а Роман Яремчук є лише гравцем ротації в "Ліоні".

Нагадаємо, центральний захисник "ПСЖ" Ілля Забарний вперше отримав хороші коментарі після гри.

Світова рекордсменка та олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх мала проблеми на чемпіонаті України.