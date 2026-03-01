Ребров оцінив шанси Пономаренка на виклик у збірну

Ребров розповів, коли запросить Пономаренка в збірну України
Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував можливість виклику нападника "Динамо" Матвія Пономаренка до національної команди. Футболіст наразі забиває в кожному матчі.
Про це повідомив журналістам сам Сергій Ребров, передає портал Новини.LIVE з посиланням на "Футбол 360".
Позиція форварда залишається відкритою
За словами Реброва, наразі зарано говорити про конкретний виклик до збірної, однак Пономаренко має перспективу. Тренер підкреслив, що форвард повинен демонструвати стабільну результативність у кожному матчі, щоб претендувати на місце в національній команді.
Ребров наголосив, що зараз у збірної існує кадрове питання на позиції центрального нападника. Він відзначив результативність Краснопіра та Пономаренка в чемпіонаті, а також звернув увагу на гру Пилипа Будківського. Тренер заявив, що тренерський штаб відстежує всіх форвардів і кожен із них має шанс отримати виклик.
Наставник додав, що у найближчому списку збірної може з’явитися нове ім’я.
Зазначимо, що з трьох форвардів основної збірної наразі постійно грає та забиває лише Владислав Ванат в "Жироні". Артем Довбик із "Роми" досі травмований, а Роман Яремчук є лише гравцем ротації в "Ліоні".
