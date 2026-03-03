Маркевич дал важный совет Реброву перед матчем отбора на ЧМ-2026

Сергей Ребров (справа) с помощником Висенте Гомесом. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

В рамках плей-офф ЧМ-2026 сборная Украины уже 26 марта сыграет против Швеции. Главный тренер команды Сергей Ребров столкнулся с целой эпидемией травм накануне этого противостояния.

Мирон Маркевич объяснил, кто может дебютировать в составе "сине-желтых", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Украинский футбол".

Реклама

Читайте также:

Экс-наставник сборной Украины Мирон Маркевич подвел итоги 18 тура УПЛ и отдельно остановился на выступлении киевского "Динамо". Специалист отметил уверенную победу команды и обратил внимание на игру молодых футболистов.

Матвей Пономаренко с мячом. Фото: пресс-служба "Динамо"

По словам тренера, особенно выделился нападающий Матвей Пономаренко, который оформил дубль и продемонстрировал высокий уровень реализации моментов. Маркевич подчеркнул, что форвард действует уверенно и постепенно становится заметной фигурой в чемпионате, что не осталось без внимания Сергея Реброва.

Шанс для сборной Украины

Отвечая на вопрос о потенциальных кандидатах в национальную команду, специалист прямо заявил, что Пономаренко уже сейчас достоин внимания тренерского штаба. По его мнению, в условиях конкуренции в атакующей линии сборной Украины важно рассматривать тех, кто стабильно проявляет себя в клубе.

"Пономаренко провел хороший матч, забил два мяча и вообще показывает приличный уровень. Как по мне, его нужно вызывать в сборную Украины. Решать, конечно, Реброву, но я считаю, что он заслуживает такого шанса", — заявил Маркевич.

В текущем сезоне Пономаренко провел за "Динамо" 14 матчей во всех турнирах и забил 6 голов.

Напомним, ранее Сергей Ребров оценил конкуренцию в сборной Украины и отдельно рассказал о проблеме Владимира Бражко.

Также наставник национальной команды уже отвечал на вопрос о перспективах Матвея Пономаренко в составе "сине-желтых".