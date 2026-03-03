Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Гороскоп
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Маркевич обратился к Реброву перед матчем Украины со Швецией

Маркевич обратился к Реброву перед матчем Украины со Швецией

Ua ru
Дата публикации 3 марта 2026 10:11
Маркевич дал важный совет Реброву перед матчем отбора на ЧМ-2026
Сергей Ребров (справа) с помощником Висенте Гомесом. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

В рамках плей-офф ЧМ-2026 сборная Украины уже 26 марта сыграет против Швеции. Главный тренер команды Сергей Ребров столкнулся с целой эпидемией травм накануне этого противостояния. 

Мирон Маркевич объяснил, кто может дебютировать в составе "сине-желтых", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Украинский футбол". 

Реклама
Читайте также:

Экс-наставник сборной Украины Мирон Маркевич подвел итоги 18 тура УПЛ и отдельно остановился на выступлении киевского "Динамо". Специалист отметил уверенную победу команды и обратил внимание на игру молодых футболистов. 

Матвей Пономаренко
Матвей Пономаренко с мячом. Фото: пресс-служба "Динамо"

По словам тренера, особенно выделился нападающий Матвей Пономаренко, который оформил дубль и продемонстрировал высокий уровень реализации моментов. Маркевич подчеркнул, что форвард действует уверенно и постепенно становится заметной фигурой в чемпионате, что не осталось без внимания Сергея Реброва

Шанс для сборной Украины

Отвечая на вопрос о потенциальных кандидатах в национальную команду, специалист прямо заявил, что Пономаренко уже сейчас достоин внимания тренерского штаба. По его мнению, в условиях конкуренции в атакующей линии сборной Украины важно рассматривать тех, кто стабильно проявляет себя в клубе.

"Пономаренко провел хороший матч, забил два мяча и вообще показывает приличный уровень. Как по мне, его нужно вызывать в сборную Украины. Решать, конечно, Реброву, но я считаю, что он заслуживает такого шанса", — заявил Маркевич. 

В текущем сезоне Пономаренко провел за "Динамо" 14 матчей во всех турнирах и забил 6 голов. 

Напомним, ранее Сергей Ребров оценил конкуренцию в сборной Украины и отдельно рассказал о проблеме Владимира Бражко. 

Также наставник национальной команды уже отвечал на вопрос о перспективах Матвея Пономаренко в составе "сине-желтых". 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Сергей Ребров Мирон Маркевич Матвей Пономаренко
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации