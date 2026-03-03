Відео
Україна
Головна Спорт Маркевич дав важливу пораду Реброву перед важливим матчем

Маркевич дав важливу пораду Реброву перед важливим матчем

Ua ru
Дата публікації: 3 березня 2026 10:11
Маркевич знайшов підсилення для збірної України перед грою зі Швецією
Сергій Ребров (праворуч) із помічником Вісенте Гомесом. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

У півфиналі плей-оф відбору на ЧС 2026 збірна України 26 березня зустрінеться зі Швецією. Напередодні цього матчу головний тренер Сергій Ребров змушений вирішувати серйозні кадрові проблеми через хвилю травм у команді.

Мирон Маркевич пояснив, хто може дебютувати у складі "синьо-жовтих", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Український футбол".

Читайте також:

Екс-наставник збірної України Мирон Маркевич підбив підсумки 18 туру УПЛ та окремо зупинився на виступі київського "Динамо". Фахівець відзначив впевнену перемогу команди та звернув увагу на гру молодих футболістів.

Матвей Пономаренко
Матвій Пономаренко з м'ячем. Фото: пресслужба "Динамо"

За словами тренера, особливо виділився нападник Матвій Пономаренко, який оформив дубль та продемонстрував високий рівень реалізації моментів. Маркевич наголосив, що форвард діє впевнено і поступово стає помітною фігурою в чемпіонаті, що не залишилося поза увагою Сергія Реброва.

Шанс для збірної України

Відповідаючи на запитання про потенційних кандидатів до національної команди, фахівець прямо заявив, що Пономаренко вже зараз вартий уваги тренерського штабу. На його думку, в умовах конкуренції в атакувальній лінії збірної України важливо розглядати тих, хто стабільно проявляє себе в клубі.

"Пономаренко провів хороший матч, забив два м'ячі та взагалі показує пристойний рівень. Як на мене, його потрібно викликати до збірної України. Вирішувати, звичайно, Реброву, але я вважаю, що він заслуговує на такий шанс", — вважає Маркевич.

У поточному сезоні Пономаренко провів за "Динамо" 14 матчів у всіх турнірах та забив 6 голів.

Нагадаємо, раніше Сергій Ребров оцінив конкуренцію в збірній України та окремо розповів про проблему Володимира Бражка.

Також наставник національної команди вже відповідав на запитання про перспективи Матвія Пономаренка у складі "синьо-жовтих".

спорт футбол Збірна України з футболу Сергій Ребров Мирон Маркевич Матвій Пономаренко
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
