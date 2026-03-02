Україні наказали замінити форму перед Паралімпіадою-2026

Президент Національного паралімпійського комітету Валерій Сушкевич (праворуч). Фото: УНІАН

Президент Національного паралімпійського комітету Валерій Сушкевич заявив, що українські паралімпійці не отримали дозволу виступати у запланованій парадній формі на зимових Іграх-2026.

Йдеться про екіпіровку, у дизайні якої було використано карту України, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на "Укрінформ".

Реклама

Читайте також:

Зимові Паралімпійські ігри-2026 пройдуть в Італії з 6 по 15 березня. Однак ще до старту турніру виник скандал, у який виявилася втягнута збірна України.

Міжнародний паралімпійський комітет відмовився погоджувати форму, вважаючи її політичною. Підготовлений комплект розроблявся відомим дизайнером Віктором Анісімовим і мав стати офіційним парадним екіпіруванням української делегації.

Паралімпійська збірна України. Фото: УНІАН

Термінова заміна перед стартом

Після відмови українській стороні довелося в найкоротші терміни виготовляти альтернативний варіант. Нову форму доставляли в Італію вже тоді, коли команда перебувала на місці проведення змагань. За інформацією НВК, початковий комплект так і не був допущений до використання.

"Міжнародний комітет сказав, що в такій формі ми вийти не зможемо. Нам довелося в екстреному порядку шити новий комплект і буквально везти його автобусом до команди. Ми могли представити країну в тій формі, яку підготували, але нам цього не дозволили", — заявив Сушкевич.

Нагадаємо, український футболіст Михайло Мудрик уже тренується і скоро зможе повернутися на базу лондонського "Челсі".

В Україні може зникнути ще один відомий футбольний клуб, який зіткнувся з проблемами з фінансуванням.