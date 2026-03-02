Паралимпийцам не разрешили форму с картой Украины на Играх-2026

Президент Национального паралимпийского комитетаВалерий Сушкевич (справа). Фото: УНИАН

Президент Национального паралимпийского комитета Валерий Сушкевич сообщил, что украинская команда столкнулась с запретом на использование парадной формы на зимней Паралимпиаде 2026 года.

Речь идет об экипировке, в дизайне которой была использована карта Украины, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Укринформ".

Зимние Паралимпийские игры-2026 пройдут в Италии с 6 по 15 марта. Однако еще до старта турнира возник скандал, в который оказалась втянута сборная Украины.

Международный паралимпийский комитет отказался согласовывать форму, сочтя ее политической. Подготовленный комплект разрабатывался известным дизайнером Виктором Анисимовым и должен был стать официальной парадной экипировкой украинской делегации.

Паралимпийская сборная Украины. Фото: УНИАН

Срочная замена перед стартом

После отказа украинской стороне пришлось в кратчайшие сроки изготавливать альтернативный вариант. Новую форму доставляли в Италию уже тогда, когда команда находилась на месте проведения соревнований. По информации НПК, первоначальный комплект так и не был допущен к использованию.

"Международный комитет сказал, что в такой форме мы выйти не сможем. Нам пришлось в экстренном порядке шить новый комплект и буквально везти его автобусом к команде. Мы могли представить страну в той форме, которую подготовили, но нам этого не позволили", — заявил Сушкевич.

