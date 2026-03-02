Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Гороскоп
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Украинские паралимпийцы не смогут использовать форму с картой страны

Украинские паралимпийцы не смогут использовать форму с картой страны

Ua ru
Дата публикации 2 марта 2026 18:01
Паралимпийцам не разрешили форму с картой Украины на Играх-2026
Президент Национального паралимпийского комитетаВалерий Сушкевич (справа). Фото: УНИАН

Президент Национального паралимпийского комитета Валерий Сушкевич сообщил, что украинская команда столкнулась с запретом на использование парадной формы на зимней Паралимпиаде 2026 года.

Речь идет об экипировке, в дизайне которой была использована карта Украины, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Укринформ".

Реклама
Читайте также:

Зимние Паралимпийские игры-2026 пройдут в Италии с 6 по 15 марта. Однако еще до старта турнира возник скандал, в который оказалась втянута сборная Украины. 

Международный паралимпийский комитет отказался согласовывать форму, сочтя ее политической. Подготовленный комплект разрабатывался известным дизайнером Виктором Анисимовым и должен был стать официальной парадной экипировкой украинской делегации. 

Паралимпийская сборная Украины
Паралимпийская сборная Украины. Фото: УНИАН

Срочная замена перед стартом

После отказа украинской стороне пришлось в кратчайшие сроки изготавливать альтернативный вариант. Новую форму доставляли в Италию уже тогда, когда команда находилась на месте проведения соревнований. По информации НПК, первоначальный комплект так и не был допущен к использованию.

"Международный комитет сказал, что в такой форме мы выйти не сможем. Нам пришлось в экстренном порядке шить новый комплект и буквально везти его автобусом к команде. Мы могли представить страну в той форме, которую подготовили, но нам этого не позволили", — заявил Сушкевич. 

Напомним, украинский футболист Михаил Мудрик уже тренируется и скоро сможет вернуться на базу лондонского "Челси". 

В Украине может исчезнуть еще один известный футбольный клуб, который столкнулся с проблемами с финансированием. 

скандал спорт Паралимпийская сборная Украины Валерий Сушкевич Паралимпийские игры-2026
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации