Мудрик красноречиво намекнул на возвращение в футбол

Михаил Мудрик готовится вернуться в футбол. Фото: instagram.com/mmudryk10/

В карьере игрока сборной Украины Михаила Мудрика в ближайшее время произойдут изменения. Молодой футболист готовится вернуться в профессиональный спорт.

Во время дисквалификации Мудрик старался не терять форму, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на аккаунт полузащитника в Instagram.

Реклама

Читайте также:

Михаил Мудрик все еще отстранен от участия в официальных матчах. Несмотря на это 25-летний хавбек опубликовал фрагмент своей тренировки. Он выложил видео, где наносит точный удар с дальней дистанции.

Из-за действующего отстранения игрок работает по индивидуальному плану и не тренируется вместе с основной группой. Несмотря на паузу в игровой практике, украинец продолжает поддерживать форму.

Ситуация вокруг дела Мудрика

Украинец перешел в "Челси" в январе 2023 года за 70 миллионов евро и провел за лондонский клуб 73 матча. В декабре 2024 года он был временно отстранен после положительного теста на запрещенное вещество, а летом 2025 года ему официально предъявили обвинение в нарушении антидопинговых правил.

Футболист отрицал вину и настоял на вскрытии пробы B, которая также дала положительный результат. В последний раз Мудрик выходил на поле 28 ноября 2024 года в матче Лиги конференций. Недавно появилась информация, что Михаил вернутся на поле в начале 2027 года, а уже совсем скоро сможет снова тренироваться с "Челси".

Напомним, Йожеф Сабо сравнил Криштиану Роналду и Лионеля Месси с главной легендой в истории футбола.

Наставник сборной Украины объяснил отсутствие в команде одного из лидеров киевского "Динамо".