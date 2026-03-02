Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Мудрик показал, как подерживает форму без футбола

Мудрик показал, как подерживает форму без футбола

Ua ru
Дата публикации 2 марта 2026 15:01
Мудрик красноречиво намекнул на возвращение в футбол
Михаил Мудрик готовится вернуться в футбол. Фото: instagram.com/mmudryk10/

В карьере игрока сборной Украины Михаила Мудрика в ближайшее время произойдут изменения. Молодой футболист готовится вернуться в профессиональный спорт. 

Во время дисквалификации Мудрик старался не терять форму, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на аккаунт полузащитника в Instagram

Реклама
Читайте также:

Михаил Мудрик все еще отстранен от участия в официальных матчах. Несмотря на это 25-летний хавбек опубликовал фрагмент своей тренировки. Он выложил видео, где наносит точный удар с дальней дистанции. 

Из-за действующего отстранения игрок работает по индивидуальному плану и не тренируется вместе с основной группой. Несмотря на паузу в игровой практике, украинец продолжает поддерживать форму.

Ситуация вокруг дела Мудрика 

Украинец перешел в "Челси" в январе 2023 года за 70 миллионов евро и провел за лондонский клуб 73 матча. В декабре 2024 года он был временно отстранен после положительного теста на запрещенное вещество, а летом 2025 года ему официально предъявили обвинение в нарушении антидопинговых правил.

Футболист отрицал вину и настоял на вскрытии пробы B, которая также дала положительный результат. В последний раз Мудрик выходил на поле 28 ноября 2024 года в матче Лиги конференций. Недавно появилась информация, что Михаил вернутся на поле в начале 2027 года, а уже совсем скоро сможет снова тренироваться с "Челси". 

Напомним, Йожеф Сабо сравнил Криштиану Роналду и Лионеля Месси с главной легендой в истории футбола. 

Наставник сборной Украины объяснил отсутствие в команде одного из лидеров киевского "Динамо". 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Михаил Мудрик Челси
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации