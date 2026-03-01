Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Ребров сообщил, почему не вызывает Бражко в сборную Украины

Ребров сообщил, почему не вызывает Бражко в сборную Украины

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 23:24
Ребров оценил состояние Бражко и его возвращение в сборную
Владимир Бражко. Фото: "Динамо" Киев

Позиция опорного полузащитника в сборной Украины остается предметом выбора тренерского штаба. Сергей Ребров прокомментировал состояние Владимира Бражко и обозначил условия возможного вызова.

Об этом передает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Футбол 360".

Реклама
Читайте также:

Конкуренция в центре поля

Ребров заявил, что не хочет сосредотачиваться на отдельных фамилиях, однако подтвердил, что Бражко хорошо провел сборы и демонстрирует результативность в чемпионате, забив "Эпицентру".

По словам тренера, полузащитник является одним из лидеров "Динамо" и находится в надлежащем функциональном состоянии.

В то же время наставник сборной подчеркнул, что в центре поля национальной команды существует значительная конкуренция. Он вспомнил Егора Ярмолюка, который выступает за "Брентфорд" и получает игровую практику в английской Премьер-лиге.

"Я не хочу останавливаться на личностях, но сейчас на эту позицию очень большая конкуренция. Я доволен положением Владимира. Он хорошо работал на сборах, он забивает, он действительно лидер команды, но опять же — на его позиции большая конкуренция", — сказал тренер.

Ребров добавил, что решение о вызове будет зависеть от стабильности выступлений в каждом матче. Тренерский штаб еще продолжает анализировать игру кандидатов на эту позицию.

Напомним, футболист "ПСЖ" Илья Забарный впервые получил хорошие комментарии после в чемпионате.

Юлия Левченко и Ирина Геращенко проиграли Ярославе Магучих на чемпионате Украины.

футбол Сборная Украины по футболу Динамо Сергей Ребров Владимир Бражко
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации