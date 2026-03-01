Ребров оценил состояние Бражко и его возвращение в сборную

Ребров сообщил, почему не вызывает Бражко в сборную Украины
Позиция опорного полузащитника в сборной Украины остается предметом выбора тренерского штаба. Сергей Ребров прокомментировал состояние Владимира Бражко и обозначил условия возможного вызова.
Об этом передает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Футбол 360".
Конкуренция в центре поля
Ребров заявил, что не хочет сосредотачиваться на отдельных фамилиях, однако подтвердил, что Бражко хорошо провел сборы и демонстрирует результативность в чемпионате, забив "Эпицентру".
По словам тренера, полузащитник является одним из лидеров "Динамо" и находится в надлежащем функциональном состоянии.
В то же время наставник сборной подчеркнул, что в центре поля национальной команды существует значительная конкуренция. Он вспомнил Егора Ярмолюка, который выступает за "Брентфорд" и получает игровую практику в английской Премьер-лиге.
"Я не хочу останавливаться на личностях, но сейчас на эту позицию очень большая конкуренция. Я доволен положением Владимира. Он хорошо работал на сборах, он забивает, он действительно лидер команды, но опять же — на его позиции большая конкуренция", — сказал тренер.
Ребров добавил, что решение о вызове будет зависеть от стабильности выступлений в каждом матче. Тренерский штаб еще продолжает анализировать игру кандидатов на эту позицию.
Напомним, футболист "ПСЖ" Илья Забарный впервые получил хорошие комментарии после в чемпионате.
Юлия Левченко и Ирина Геращенко проиграли Ярославе Магучих на чемпионате Украины.
Читайте Новини.LIVE!