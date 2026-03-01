Ребров оценил состояние Бражко и его возвращение в сборную

Владимир Бражко. Фото: "Динамо" Киев

Позиция опорного полузащитника в сборной Украины остается предметом выбора тренерского штаба. Сергей Ребров прокомментировал состояние Владимира Бражко и обозначил условия возможного вызова.

Об этом передает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Футбол 360".

Реклама

Читайте также:

Конкуренция в центре поля

Ребров заявил, что не хочет сосредотачиваться на отдельных фамилиях, однако подтвердил, что Бражко хорошо провел сборы и демонстрирует результативность в чемпионате, забив "Эпицентру".

По словам тренера, полузащитник является одним из лидеров "Динамо" и находится в надлежащем функциональном состоянии.

В то же время наставник сборной подчеркнул, что в центре поля национальной команды существует значительная конкуренция. Он вспомнил Егора Ярмолюка, который выступает за "Брентфорд" и получает игровую практику в английской Премьер-лиге.

"Я не хочу останавливаться на личностях, но сейчас на эту позицию очень большая конкуренция. Я доволен положением Владимира. Он хорошо работал на сборах, он забивает, он действительно лидер команды, но опять же — на его позиции большая конкуренция", — сказал тренер.

Ребров добавил, что решение о вызове будет зависеть от стабильности выступлений в каждом матче. Тренерский штаб еще продолжает анализировать игру кандидатов на эту позицию.

Напомним, футболист "ПСЖ" Илья Забарный впервые получил хорошие комментарии после в чемпионате.

Юлия Левченко и Ирина Геращенко проиграли Ярославе Магучих на чемпионате Украины.