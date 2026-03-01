Ребров висловився про форму Бражка та його конкуренцію в збірній

Володимир Бражко. Фото: "Динамо" Київ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував функціональний стан півзахисника "Динамо" Володимира Бражка. Наставник відзначив прогрес гравця, але наголосив на високій конкуренції на його позиції.

Про це передає портал Новини.LIVE з посиланням на "Футбол 360".

Реклама

Читайте також:

Конкуренція в центрі поля

Ребров заявив, що не хоче зосереджуватися на окремих прізвищах, однак підтвердив, що Бражко добре провів збори та демонструє результативність у чемпіонаті, забивши "Епіцентру".

За словами тренера, півзахисник є одним із лідерів "Динамо" і перебуває у належному функціональному стані.

Водночас наставник збірної підкреслив, що у центрі поля національної команди існує значна конкуренція. Він згадав Єгора Ярмолюка, який виступає за "Брентфорд" та отримує ігрову практику в англійській Прем’єр-лізі.

"Я не хочу зупинятися на особистостях, але зараз на цю позицію дуже велика конкуренція. Я задоволений становищем Володимира. Він добре працював на зборах, він забиває, він справді лідер команди, але знову ж таки — на його позиції велика конкуренція", — сказав тренер.

Ребров додав, що рішення щодо виклику залежатиме від стабільності виступів у кожному матчі. Тренерський штаб ще продовжує аналізувати гру кандидатів на цю позицію.

Нагадаємо, футболіст "ПСЖ" Ілля Забарний вперше отримав хороші коментарі після в чемпіонаті.

Юлія Левченко та Ірина Геращенко програли Ярославі Магучіх на чемпіонаті України.