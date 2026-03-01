Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Ребров висловив невтішні перспективи Бражку в збірній України

Ребров висловив невтішні перспективи Бражку в збірній України

Ua ru
Дата публікації: 1 березня 2026 23:24
Ребров висловився про форму Бражка та його конкуренцію в збірній
Володимир Бражко. Фото: "Динамо" Київ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував функціональний стан півзахисника "Динамо" Володимира Бражка. Наставник відзначив прогрес гравця, але наголосив на високій конкуренції на його позиції.

Про це передає портал Новини.LIVE з посиланням на "Футбол 360".

Реклама
Читайте також:

Конкуренція в центрі поля

Ребров заявив, що не хоче зосереджуватися на окремих прізвищах, однак підтвердив, що Бражко добре провів збори та демонструє результативність у чемпіонаті, забивши "Епіцентру".

За словами тренера, півзахисник є одним із лідерів "Динамо" і перебуває у належному функціональному стані.

Водночас наставник збірної підкреслив, що у центрі поля національної команди існує значна конкуренція. Він згадав Єгора Ярмолюка, який виступає за "Брентфорд" та отримує ігрову практику в англійській Прем’єр-лізі.

"Я не хочу зупинятися на особистостях, але зараз на цю позицію дуже велика конкуренція. Я задоволений становищем Володимира. Він добре працював на зборах, він забиває, він справді лідер команди, але знову ж таки — на його позиції велика конкуренція", — сказав тренер.

Ребров додав, що рішення щодо виклику залежатиме від стабільності виступів у кожному матчі. Тренерський штаб ще продовжує аналізувати гру кандидатів на цю позицію.

Нагадаємо, футболіст "ПСЖ" Ілля Забарний вперше отримав хороші коментарі після в чемпіонаті.

Юлія Левченко та Ірина Геращенко програли Ярославі Магучіх на чемпіонаті України.

футбол Збірна України з футболу Динамо Сергій Ребров Володимир Бражко
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації