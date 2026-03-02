Сабо удивил ответом на вопрос о лучшем футболисте мира

Украинский тренер Йожеф Сабо. Фото: УНИАН

Споры о том, кто является лучшим футболистом в истории этого вида спорта, не утихнут никогда. Для бывшего тренера сборной Украины Йожефа Сабо ответ на этот вопрос является очевидным.

Специалист сравнил лучших игроков прошлого и настоящего, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Украинский футбол".

Легенда киевского "Динамо" Йожеф Сабо поделился мнением о том, кого считает величайшим футболистом в истории. Бывший главный тренер сборной Украины сравнил представителей разных эпох и остановился на одном имени.

Пеле незаолго до смерти. Фото: скриншот YouTube

Сабо вспомнил собственные матчи против Пеле, с которым ему довелось пересекаться на поле трижды. По его словам, бразилец отличался универсальностью, игрой в воздухе и умением работать с мячом, что выгодно выделяло его среди современников.

Сравнение с Месси и Роналду

В разговоре также прозвучали фамилии Лионеля Месси и Криштиану Роналду. При этом Йожеф Сабо отметил, что несмотря на выдающиеся достижения современных звезд, именно Пеле, по его мнению, остается абсолютной вершиной футбола.

"Пеле на поле был богом. Против него персонально играть было невозможно, он мог действовать в любой зоне атаки и выигрывал верх при небольшом росте. Для меня он сильнее и Месси, и Роналду", — объяснил Сабо.

