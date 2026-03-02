Відео
Головна Спорт Сабо назвав найкращого гравця в історії, і це не Мессі

Сабо назвав найкращого гравця в історії, і це не Мессі

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 11:26
Сабо назвав гравця, який кращий за Мессі та Роналду
Український тренер Йожеф Сабо. Фото: УНІАН

Дискусії щодо того, кого вважати найвидатнішим футболістом в історії, тривають і навряд чи колись завершаться. Водночас для колишнього наставника збірної України Йожефа Сабо відповідь на це запитання є однозначною.

Фахівець порівняв найкращих гравців минулого та сьогодення, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Український футбол".

Читайте також:

Легенда київського "Динамо" Йожеф Сабо поділився думкою про те, кого вважає найвидатнішим футболістом в історії. Колишній головний тренер збірної України порівняв представників різних епох та зупинився на одному імені.

Пеле
Пеле незадовго до смерті. Фото: скріншот YouTube

Сабо згадав власні матчі проти Пеле, з яким йому довелося перетинатися на полі тричі. За його словами, бразилець вирізнявся універсальністю, грою в повітрі та вмінням працювати з м'ячем, що вигідно вирізняло його з-поміж сучасників.

Порівняння з Мессі та Роналду

У розмові також прозвучали прізвища Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду. При цьому Йожеф Сабо наголосив, що попри видатні досягнення сучасних зірок, саме Пеле, на його думку, залишається абсолютною вершиною футболу.

"Пеле на полі був богом. Проти нього персонально грати було неможливо, він міг діяти в будь-якій зоні атаки та вигравав верх за невеликого зросту. Для мене він сильніший і за Мессі, і за Роналду", — пояснив Сабо.

Нагадаємо, дівчина одного з лідерів київського "Динамо" вразила вболівальників відвертою фотосесією.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров пояснив причину відсутності в команді одного з лідерів "Динамо".

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
