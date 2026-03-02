Сабо назвав гравця, який кращий за Мессі та Роналду

Український тренер Йожеф Сабо. Фото: УНІАН

Дискусії щодо того, кого вважати найвидатнішим футболістом в історії, тривають і навряд чи колись завершаться. Водночас для колишнього наставника збірної України Йожефа Сабо відповідь на це запитання є однозначною.

Фахівець порівняв найкращих гравців минулого та сьогодення, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Український футбол".

Легенда київського "Динамо" Йожеф Сабо поділився думкою про те, кого вважає найвидатнішим футболістом в історії. Колишній головний тренер збірної України порівняв представників різних епох та зупинився на одному імені.

Пеле незадовго до смерті. Фото: скріншот YouTube

Сабо згадав власні матчі проти Пеле, з яким йому довелося перетинатися на полі тричі. За його словами, бразилець вирізнявся універсальністю, грою в повітрі та вмінням працювати з м'ячем, що вигідно вирізняло його з-поміж сучасників.

Порівняння з Мессі та Роналду

У розмові також прозвучали прізвища Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду. При цьому Йожеф Сабо наголосив, що попри видатні досягнення сучасних зірок, саме Пеле, на його думку, залишається абсолютною вершиною футболу.

"Пеле на полі був богом. Проти нього персонально грати було неможливо, він міг діяти в будь-якій зоні атаки та вигравав верх за невеликого зросту. Для мене він сильніший і за Мессі, і за Роналду", — пояснив Сабо.

