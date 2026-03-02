Відео
Кохана молодої зірки Динамо вразила своїми формами

Кохана молодої зірки Динамо вразила своїми формами

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 07:20
Дівчина Волошина показала неймовірні форми у спортзалі
Єлизавета Кандиба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa/

Кохана вінгера київського "Динамо" Назара Волошина постійно вражає своїх фоловерів новими знімками. Цього разу Єлизавета Кандиба знову вразила.

Кандиба опублікувала нове відео в соцмережах, передає портал Новини.LIVE.

Дівчина Волошина показала, чому вона гаряча

Кандиба розмістила відео, на якому вона тренується в спортзалі. У кадрі вона демонструє хорошу розтяжку та фізичну форму загалом.

Публікація, де акцент на фігурі, швидко зібрала реакції користувачів.

Єлизавета активно веде свою сторінку та регулярно публікує фото і відео з повсякденного життя. Вона наразі має 16,8 тисяч фоловерів в Instagram.

Назар Волошин є основним гравцем "Динамо" у нинішньому сезоні. Наразі він також є кандидатом в національну збірну України.

Нагадаємо, футболіст збірної України та "ПСЖ" Ілля Забарний у Франції отримав хороші коментарі за свою гру.

Українська зіркова легкоатлетка Ярослава Магучіх перемогла на домашньому чемпіонаті.

Динамо УПЛ дружини футболістів Назарій Волошин Єлизавета Кандиба
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
