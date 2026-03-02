Дівчина Волошина показала неймовірні форми у спортзалі

Кохана молодої зірки Динамо вразила своїми формами
Кохана вінгера київського "Динамо" Назара Волошина постійно вражає своїх фоловерів новими знімками. Цього разу Єлизавета Кандиба знову вразила.
Кандиба опублікувала нове відео в соцмережах, передає портал Новини.LIVE.
Дівчина Волошина показала, чому вона гаряча
Кандиба розмістила відео, на якому вона тренується в спортзалі. У кадрі вона демонструє хорошу розтяжку та фізичну форму загалом.
Публікація, де акцент на фігурі, швидко зібрала реакції користувачів.
Єлизавета активно веде свою сторінку та регулярно публікує фото і відео з повсякденного життя. Вона наразі має 16,8 тисяч фоловерів в Instagram.
Назар Волошин є основним гравцем "Динамо" у нинішньому сезоні. Наразі він також є кандидатом в національну збірну України.
