Дівчина Волошина показала неймовірні форми у спортзалі

Єлизавета Кандиба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa/

Кохана вінгера київського "Динамо" Назара Волошина постійно вражає своїх фоловерів новими знімками. Цього разу Єлизавета Кандиба знову вразила.

Кандиба опублікувала нове відео в соцмережах, передає портал Новини.LIVE.

Кандиба розмістила відео, на якому вона тренується в спортзалі. У кадрі вона демонструє хорошу розтяжку та фізичну форму загалом.

Публікація, де акцент на фігурі, швидко зібрала реакції користувачів.

Єлизавета активно веде свою сторінку та регулярно публікує фото і відео з повсякденного життя. Вона наразі має 16,8 тисяч фоловерів в Instagram.

Назар Волошин є основним гравцем "Динамо" у нинішньому сезоні. Наразі він також є кандидатом в національну збірну України.

