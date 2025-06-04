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Головна Спорт Дівчина гравця Динамо роздяглась на камеру, поки той у збірній

Дівчина гравця Динамо роздяглась на камеру, поки той у збірній

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Дата публікації: 4 червня 2025 07:32
Дівчина Волошина вразила фото в купальнику під час відпочинку в Іспанії
Єлизавета Кандиба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa

Дівчина футболіста київського "Динамо" та збірної України U-21 Назарія Волошина Єлизавета Кандиба поїхала відпочивати на морське побережжя. Зробила вона це в той час, коли її коханий на тренувальному зборі у Унаї Мельгоси.

На відпочинку дівчина змогла порадувати чоловічу аудиторію яскравими фото в Instagram.

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Зазначимо, що Кандиба активно веде соціальні мережі. В Instagram на дівчину підписалися 17,2 тисячі фоловерів.

Дівчина Волошина знову радує чоловічу аудиторію

Кохана Назарія поїхала відпочивати в Іспанію. Якщо вірити геоміткам в соцмережах, то Єлизавета знаходиться в семи годинах їзди віл Аліканте, де свій збір проводить команда її коханого.

На відпочинку Єлизавета скинула верхній одяг та показала кілька варіацій купальників. Завдяки гарній фігурі дівчині всі варіанти лише пасували.

Елизавета Кандыба
Єлизавета Кандиба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa
Елизавета Кандыба
Єлизавета Кандиба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa
Елизавета Кандыба
Єлизавета Кандиба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa
Елизавета Кандыба
Єлизавета Кандиба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa

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Динамо дружини футболістів Назарій Волошин Збірна України U-21 Єлизавета Кандиба
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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