Девушка Волошина поразила снимками в купальнике во время отдыха в Испании

Девушка игрока Динамо разделась на камеру, пока тот в сборной
Девушка футболиста киевского "Динамо" и сборной Украины U-21 Назария Волошина Елизавета Кандыба поехала отдыхать на морское побережье. Сделала она это в то время, когда ее возлюбленный на тренировочном сборе у Унаи Мельгосы.
На отдыхе девушка смогла порадовать мужскую аудиторию яркими фото в Instagram.
Отметим, что Кандыба активно ведет социальные сети. В Instagram на девушку подписались 17,2 тысячи фолловеров.
Девушка Волошина снова радует мужскую аудиторию
Возлюбленная Назария уехала отдыхать в Испанию. Если верить геометке в соцсетях, то Елизавета находится в семи часах езды от Аликанте, где свой сбор проводит команда ее возлюбленного.
На отдыхе Елизавета сбросила верхнюю одежду и показала несколько вариаций купальников. Благодаря хорошей фигуре девушке все варианты подошли.
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