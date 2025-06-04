Девушка Волошина поразила снимками в купальнике во время отдыха в Испании

Елизавета Кандыба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa

Девушка футболиста киевского "Динамо" и сборной Украины U-21 Назария Волошина Елизавета Кандыба поехала отдыхать на морское побережье. Сделала она это в то время, когда ее возлюбленный на тренировочном сборе у Унаи Мельгосы.

На отдыхе девушка смогла порадовать мужскую аудиторию яркими фото в Instagram.

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Отметим, что Кандыба активно ведет социальные сети. В Instagram на девушку подписались 17,2 тысячи фолловеров.

Девушка Волошина снова радует мужскую аудиторию

Возлюбленная Назария уехала отдыхать в Испанию. Если верить геометке в соцсетях, то Елизавета находится в семи часах езды от Аликанте, где свой сбор проводит команда ее возлюбленного.

На отдыхе Елизавета сбросила верхнюю одежду и показала несколько вариаций купальников. Благодаря хорошей фигуре девушке все варианты подошли.

Елизавета Кандыба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa

Елизавета Кандыба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa

Елизавета Кандыба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa

Елизавета Кандыба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa

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