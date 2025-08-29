Дівчина футболіста Динамо показала спокусливі фото

Дівчина футболіста Динамо роздяглась на камеру
Півзахисник київського "Динамо" Назар Волошин не зміг вийти з командою в основний раунд Ліги Європи. Однак, гравець невдовзі вперше за два місяці повернеться до столиці, де його екає красуня-дівчина Єлизавета Кандиба.
Цікаво, що перед другим матчем з "Маккабі" Ліза роздяглася на камеру і показала фото в Instagram.
Єлизавета активно веде соціальні мережі, де вона зібрала 17 тисяч фоловерів в Instagram.
Дівчина гравця "Динамо" порадувала своїми формами
Дівчина Волошина опублікувала фото з б’юті-процедур, де її тіло прикриває лише тонкий рушник. Цей знімок підтверджує її статус однієї з найспокусливіших дівчат у "Динамо".
Ліза, 27-річна блогерка, регулярно ділиться естетичними та відвертими фото, демонструючи стильні образи та спортивну фігуру.
Однак, після початку стосунків з Назаром публікації дівчини стали менш відвертими ніж раніше. Деякі "гарячі" фото вона взагалі прибрала із соцмереж.
Зазначимо, що Волошин цього сезону провів за "Динамо" дев'ять матчів, у яких забив три м'ячі та зробив асист.
Нагадаємо, київське "Динамо" в рамках матчу-відповіді плей-оф кваліфіації Ліги Європи обіграли "Маккабі" Тель-Авів.
Донецький "Шахтар" свій матч проти "Серветта" виграв у додатковий час.
