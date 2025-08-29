Дівчина футболіста Динамо показала спокусливі фото

Єлизавета Кандиба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa

Півзахисник київського "Динамо" Назар Волошин не зміг вийти з командою в основний раунд Ліги Європи. Однак, гравець невдовзі вперше за два місяці повернеться до столиці, де його екає красуня-дівчина Єлизавета Кандиба.

Цікаво, що перед другим матчем з "Маккабі" Ліза роздяглася на камеру і показала фото в Instagram.

Єлизавета активно веде соціальні мережі, де вона зібрала 17 тисяч фоловерів в Instagram.

Дівчина гравця "Динамо" порадувала своїми формами

Дівчина Волошина опублікувала фото з б’юті-процедур, де її тіло прикриває лише тонкий рушник. Цей знімок підтверджує її статус однієї з найспокусливіших дівчат у "Динамо".

Ліза, 27-річна блогерка, регулярно ділиться естетичними та відвертими фото, демонструючи стильні образи та спортивну фігуру.

Однак, після початку стосунків з Назаром публікації дівчини стали менш відвертими ніж раніше. Деякі "гарячі" фото вона взагалі прибрала із соцмереж.

Зазначимо, що Волошин цього сезону провів за "Динамо" дев'ять матчів, у яких забив три м'ячі та зробив асист.

Нагадаємо, київське "Динамо" в рамках матчу-відповіді плей-оф кваліфіації Ліги Європи обіграли "Маккабі" Тель-Авів.

Донецький "Шахтар" свій матч проти "Серветта" виграв у додатковий час.