Девушка футболиста Динамо показала соблазнительные фото

Девушка футболиста Динамо разделась на камеру
Полузащитник киевского "Динамо" Назар Волошин не смог выйти с командой в основной раунд Лиги Европы. Однако, игрок вскоре впервые за два месяца вернется в столицу, где его встречает красавица-девушка Елизавета Кандыба.
Интересно, что перед вторым матчем с "Маккаби" Лиза разделась на камеру и показала фото в Instagram.
Елизавета активно ведет социальные сети, где она собрала 17 тысяч фолловеров в Instagram.
Девушка игрока "Динамо" порадовала своими формами
Девушка Волошина опубликовала фото с бьюти-процедур, где ее тело прикрывает лишь тонкое полотенце. Этот снимок подтверждает ее статус одной из самых соблазнительных девушек в "Динамо".
Лиза, 27-летняя блогер, регулярно делится эстетическими и откровенными фото, демонстрируя стильные образы и спортивную фигуру.
Однако, после начала отношений с Назаром публикации девушки стали менее откровенными чем раньше. Некоторые "горячие" фото она вообще убрала из соцсетей.
Отметим, что Волошин в этом сезоне провел за "Динамо" девять матчей, в которых забил три мяча и сделал ассист.
Напомним, киевское "Динамо" в рамках ответного матча плей-офф квалификации Лиги Европы обыграли "Маккаби" Тель-Авив.
Донецкий "Шахтер" свой матч против "Серветта" выиграл в дополнительное время.
