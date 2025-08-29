Девушка футболиста Динамо показала соблазнительные фото

Елизавета Кандыба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa

Полузащитник киевского "Динамо" Назар Волошин не смог выйти с командой в основной раунд Лиги Европы. Однако, игрок вскоре впервые за два месяца вернется в столицу, где его встречает красавица-девушка Елизавета Кандыба.

Интересно, что перед вторым матчем с "Маккаби" Лиза разделась на камеру и показала фото в Instagram.

Реклама

Читайте также:

Елизавета Кандыба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa

Елизавета активно ведет социальные сети, где она собрала 17 тысяч фолловеров в Instagram.

Девушка игрока "Динамо" порадовала своими формами

Девушка Волошина опубликовала фото с бьюти-процедур, где ее тело прикрывает лишь тонкое полотенце. Этот снимок подтверждает ее статус одной из самых соблазнительных девушек в "Динамо".

Лиза, 27-летняя блогер, регулярно делится эстетическими и откровенными фото, демонстрируя стильные образы и спортивную фигуру.

Елизавета Кандыба. Фото: кадр из видео

Елизавета Кандыба. Фото: скриншот

Однако, после начала отношений с Назаром публикации девушки стали менее откровенными чем раньше. Некоторые "горячие" фото она вообще убрала из соцсетей.

Отметим, что Волошин в этом сезоне провел за "Динамо" девять матчей, в которых забил три мяча и сделал ассист.

Напомним, киевское "Динамо" в рамках ответного матча плей-офф квалификации Лиги Европы обыграли "Маккаби" Тель-Авив.

Донецкий "Шахтер" свой матч против "Серветта" выиграл в дополнительное время.