Назар Волошин оцінив тренування Динамо на зборах у Туреччині

Волошин розповів про зміну навантажень на зборах Динамо
Півзахисник київського "Динамо" Назар Волошин поділився враженнями від тренувального процесу на зимових зборах команди в Туреччині. Робота проходить в інтенсивному режимі, з високим навантаженням та великим обсягом бігової роботи.
Самі заняття виходять різноманітними та динамічними, заявив Волошин в інтерв'ю пресслужбі "Динамо".
Молодий футболіст "біло-синіх" зазначив, що тренування включають не тільки класичні вправи, а й елементи змагального характеру. Такі формати, на його думку, допомагають зберігати концентрацію та додають додаткову мотивацію в щоденну роботу на зборах.
Оптимістичний настрій Волошина
Окремо півзахисник торкнувся поточного сезону, який став для нього помітним кроком уперед. Він стабільно отримує ігрову практику в клубі та вже дебютував за національну збірну України, однак вважає, що наразі важливіше зосередитися не на оцінках, а на процесі підготовки та наборі форми перед відновленням чемпіонату.
"Ми зараз просто багато працюємо і закладаємо базу на другу частину сезону. Для мене важливо, щоб цей рік став дійсно сильним у плані користі для команди. Дисципліна допомагає тримати планку, навіть коли не хочеться вставати рано або важко на тренуваннях", — пояснив Волошин.
