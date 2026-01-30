Відео
Головна Спорт Волошин розповів про зміну навантажень на зборах Динамо

Волошин розповів про зміну навантажень на зборах Динамо

Дата публікації: 30 січня 2026 11:19
Назар Волошин оцінив тренування Динамо на зборах у Туреччині
Назар Волошин працює на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Півзахисник київського "Динамо" Назар Волошин поділився враженнями від тренувального процесу на зимових зборах команди в Туреччині. Робота проходить в інтенсивному режимі, з високим навантаженням та великим обсягом бігової роботи.

Самі заняття виходять різноманітними та динамічними, заявив Волошин в інтерв'ю пресслужбі "Динамо".

Молодий футболіст "біло-синіх" зазначив, що тренування включають не тільки класичні вправи, а й елементи змагального характеру. Такі формати, на його думку, допомагають зберігати концентрацію та додають додаткову мотивацію в щоденну роботу на зборах.

Назар Волошин
Назар Волошин у "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Оптимістичний настрій Волошина

Окремо півзахисник торкнувся поточного сезону, який став для нього помітним кроком уперед. Він стабільно отримує ігрову практику в клубі та вже дебютував за національну збірну України, однак вважає, що наразі важливіше зосередитися не на оцінках, а на процесі підготовки та наборі форми перед відновленням чемпіонату.

"Ми зараз просто багато працюємо і закладаємо базу на другу частину сезону. Для мене важливо, щоб цей рік став дійсно сильним у плані користі для команди. Дисципліна допомагає тримати планку, навіть коли не хочеться вставати рано або важко на тренуваннях", — пояснив Волошин.

спорт футбол Динамо УПЛ Назарій Волошин
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
