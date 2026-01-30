Назар Волошин оценил тренировки Динамо на сборах в Турции

Волошин рассказал об изменении нагрузок на сборах Динамо
Полузащитник киевского "Динамо" Назар Волошин поделился впечатлениями от тренировочного процесса на зимних сборах команды в Турции. Работа проходит в интенсивном режиме, с высокой нагрузкой и большим объемом беговой работы.
Сами занятия получаются разнообразными и динамичными, заявил Волошин в интервью пресс-службе "Динамо".
Молодой футболист "бело-синих" отметил, что тренировки включают не только классические упражнения, но и элементы соревновательного характера. Такие форматы, по его мнению, помогают сохранять концентрацию и добавляют дополнительную мотивацию в ежедневную работу на сборах.
Оптимистичный настрой Волошина
Отдельно полузащитник коснулся текущего сезона, который стал для него заметным шагом вперед. Он стабильно получает игровую практику в клубе и уже дебютировал за национальную сборную Украины, однако считает, что сейчас важнее сосредоточиться не на оценках, а на процессе подготовки и наборе формы перед возобновлением чемпионата.
"Мы сейчас просто много работаем и закладываем базу на вторую часть сезона. Для меня важно, чтобы этот год стал действительно сильным в плане пользы для команды. Дисциплина помогает держать планку, даже когда не хочется вставать рано или тяжело на тренировках", — объяснил Волошин.
