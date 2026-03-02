Девушка Волошина сняла пикантное видео из спортзала

Елизавета Кандыба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa/

Елизавета Кандыба, девушка вингера киевского "Динамо" Назария Волошина, выложила в соцсетях новое видео. Она продолжает активно развивать свою страницу.

Кандыба опубликовала новое видео в соцсетях, передает портал Новини.LIVE.

Кандыба разместила видео, на котором она тренируется в спортзале. В кадре она демонстрирует хорошую растяжку и физическую форму в целом.

Публикация, где акцент на фигуре, быстро собрала реакции пользователей.

Елизавета активно ведет свою страницу и регулярно публикует фото и видео из повседневной жизни. Она сейчас имеет 16,8 тысяч фолловеров в Instagram.

Назар Волошин является основным игроком "Динамо" в нынешнем сезоне. Сейчас он также является кандидатом в национальную сборную Украины.

