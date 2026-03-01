Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Динамо звільнило головного агронома після 40 років роботи

Динамо звільнило головного агронома після 40 років роботи

Ua ru
Дата публікації: 1 березня 2026 14:11
Динамо припинило співпрацю з головним агрономом через дивну аргументацію
Анатолій Колоша. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" звільнило головного агронома Анатолія Колошу. Він працював у структурі клубу понад 40 років.

Про це повідомив Telegram-канал "Український футбол онлайн", передає портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
Газон стадиона Динамо на матче с Рухом
Жахливий стан газону на стадіоні "Динамо" на матчі з "Рухом". Фото: "Динамо"

Причини кадрового рішення

За наявною інформацією, однією з причин звільнення стала відсутність у Колоші профільної агрономічної освіти. Досвід роботи він здобував практично, працюючи з футбольними полями ще з часів, коли його до клубу запросив Валерій Лобановський.

Колоша відповідав за стан газонів на стадіоні та тренувальній базі в Конча-Заспі. Після зимової паузи "Динамо" провело два домашні матчі УПЛ — проти "Руху" та "Епіцентра". Стан поля під час цих зустрічей на стадіоні клубу був у жахливому стані. При цьому, в Конча-Заспі газон був у хорошому стані.

Офіційних коментарів від клубу щодо кадрових змін наразі не оприлюднено.

Раніше в "Динамо" перед початком другої частини сезону менеджмент клубу гордовито заявив, що на підготовку газону витратили 20 млн грн. Коли ж поле побачили, то в шоці був навіть президент клубу Ігор Суркіс, який виділяв кошти, але не перевірив роботу, про що він сам заявляв.

Нагадаємо, раніше Ілля Забарний отримав похвалу за гру чемпіонату Франції.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх не без проблем виграла чемпіонат України у Юлії Левченко.

футбол стадіони Динамо УПЛ газон трава
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації