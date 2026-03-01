Динамо припинило співпрацю з головним агрономом через дивну аргументацію

Анатолій Колоша. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" звільнило головного агронома Анатолія Колошу. Він працював у структурі клубу понад 40 років.

Про це повідомив Telegram-канал "Український футбол онлайн", передає портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Жахливий стан газону на стадіоні "Динамо" на матчі з "Рухом". Фото: "Динамо"

Причини кадрового рішення

За наявною інформацією, однією з причин звільнення стала відсутність у Колоші профільної агрономічної освіти. Досвід роботи він здобував практично, працюючи з футбольними полями ще з часів, коли його до клубу запросив Валерій Лобановський.

Колоша відповідав за стан газонів на стадіоні та тренувальній базі в Конча-Заспі. Після зимової паузи "Динамо" провело два домашні матчі УПЛ — проти "Руху" та "Епіцентра". Стан поля під час цих зустрічей на стадіоні клубу був у жахливому стані. При цьому, в Конча-Заспі газон був у хорошому стані.

Офіційних коментарів від клубу щодо кадрових змін наразі не оприлюднено.

Раніше в "Динамо" перед початком другої частини сезону менеджмент клубу гордовито заявив, що на підготовку газону витратили 20 млн грн. Коли ж поле побачили, то в шоці був навіть президент клубу Ігор Суркіс, який виділяв кошти, але не перевірив роботу, про що він сам заявляв.

Нагадаємо, раніше Ілля Забарний отримав похвалу за гру чемпіонату Франції.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх не без проблем виграла чемпіонат України у Юлії Левченко.