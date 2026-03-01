Динамо уволило агронома после 40 лет работы

Анатолий Колоша. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" прекратило трудовые отношения с главным агрономом Анатолием Колошей. Он работал в клубе более четырех десятилетий.

Об этом сообщил Telegram-канал "Украинский футбол онлайн", передает портал Новини.LIVE.

Причины кадрового решения

По имеющейся информации, одной из причин увольнения стало отсутствие у Колоши профильного агрономического образования. Опыт работы он получал практически, работая с футбольными полями еще со времен, когда его в клуб пригласил Валерий Лобановский.

Колоша отвечал за состояние газонов на стадионе и тренировочной базе в Конча-Заспе. После зимней паузы "Динамо" провело два домашних матча УПЛ — против "Руха" и "Эпицентра". Состояние поля во время этих встреч на стадионе клуба было в ужасном состоянии. При этом, в Конча-Заспе газон был в хорошем состоянии.

Официальных комментариев от клуба относительно кадровых изменений пока не обнародовано.

Ранее в "Динамо" перед началом второй части сезона менеджмент клуба надменно заявил, что на подготовку газона потратили 20 млн грн. Когда же поле увидели, то в шоке был даже президент клуба Игорь Суркис, выделявший средства, но не проверивший работу, о чем он сам заявлял.

