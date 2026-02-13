Сабо жорстко висловився про збірну Угорщини після жеребкування Ліги Націй

Сабо назвав серйозну небезпеку для збірної України
Жеребкування групового етапу Ліги націй, що відбулося 12 лютого, визначило суперників збірної України в дивізіоні В. Команда зіграє проти Угорщини, Грузії та Північної Ірландії.
Одним із перших на результати розподілу відреагував відомий у минулому футболіст та тренер Йожеф Сабо, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на "Український футбол".
Особливу увагу фахівець приділив протистоянню з Угорщиною. За його словами, спортивний аспект у цьому випадку складно відокремити від загального контексту відносин між країнами, що додає майбутньому матчу принциповості.
Емоції після жереба Ліги Націй
Йожеф Сабо підкреслив, що напруженість між державами накладає відбиток і на футбольне поле. Він зазначив, що подібні ігри завжди сприймаються гостріше звичайних зустрічей групового етапу.
"У нас непрості стосунки з Угорщиною і це ні для кого не секрет. Орбан занадто багато говорить про Закарпаття і робить гучні заяви. Не хочу більше про це поширюватися, але цей матч буде принциповим", — заявив Сабо.
