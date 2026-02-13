Сабо жорстко висловився про збірну Угорщини після жеребкування Ліги Націй

Футболісти збірної України перед матчем. Фото: скриншот YouTube

Жеребкування групового етапу Ліги націй, що відбулося 12 лютого, визначило суперників збірної України в дивізіоні В. Команда зіграє проти Угорщини, Грузії та Північної Ірландії.

Одним із перших на результати розподілу відреагував відомий у минулому футболіст та тренер Йожеф Сабо, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на "Український футбол".

Реклама

Читайте також:

Особливу увагу фахівець приділив протистоянню з Угорщиною. За його словами, спортивний аспект у цьому випадку складно відокремити від загального контексту відносин між країнами, що додає майбутньому матчу принциповості.

Тренерська лава збірної України. Фото: скриншот YouTube

Емоції після жереба Ліги Націй

Йожеф Сабо підкреслив, що напруженість між державами накладає відбиток і на футбольне поле. Він зазначив, що подібні ігри завжди сприймаються гостріше звичайних зустрічей групового етапу.

"У нас непрості стосунки з Угорщиною і це ні для кого не секрет. Орбан занадто багато говорить про Закарпаття і робить гучні заяви. Не хочу більше про це поширюватися, але цей матч буде принциповим", — заявив Сабо.

Нагадаємо, українські спортсмени змусили говорити про себе весь світ у шостий день Олімпіади в Італії.

У Мілані відбулося судове засідання у справі про дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича.

Ваша пробна версія Premium закінчилася