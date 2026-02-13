Сабо жестко высказался о сборной Венгрии после жеребьевки Лиги Наций

Сабо назвал серьезную опасность для сборной Украины
Жеребьевка группового этапа Лиги наций, состоявшаяся 12 февраля, определила соперников сборной Украины в дивизионе В. Команда сыграет против Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.
Одним из первых на результаты распределения отреагировал известный в прошлом футболист и тренер Йожеф Сабо, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Украинский футбол".
Особое внимание специалист уделил противостоянию с Венгрией. По его словам, спортивный аспект в данном случае сложно отделить от общего контекста отношений между странами, что добавляет будущему матчу принципиальности.
Эмоции после жребия Лиги Наций
Йожеф Сабо подчеркнул, что напряженность между государствами накладывает отпечаток и на футбольное поле. Он отметил, что подобные игры всегда воспринимаются острее обычных встреч группового этапа.
"У нас непростые отношения с Венгрией и это ни для кого не секрет. Орбан слишком много говорит о Закарпатье и делает громкие заявления. Не хочу больше об этом распространяться, но этот матч будет принципиальным", — заявил Сабо.
