Сабо жестко высказался о сборной Венгрии после жеребьевки Лиги Наций

Футболисты сборной Украины перед матчем. Фото: скриншот YouTube

Жеребьевка группового этапа Лиги наций, состоявшаяся 12 февраля, определила соперников сборной Украины в дивизионе В. Команда сыграет против Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.

Одним из первых на результаты распределения отреагировал известный в прошлом футболист и тренер Йожеф Сабо, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Украинский футбол".

Особое внимание специалист уделил противостоянию с Венгрией. По его словам, спортивный аспект в данном случае сложно отделить от общего контекста отношений между странами, что добавляет будущему матчу принципиальности.

Тренерская скамейка сборной Украины. Фото: скриншот YouTube

Эмоции после жребия Лиги Наций

Йожеф Сабо подчеркнул, что напряженность между государствами накладывает отпечаток и на футбольное поле. Он отметил, что подобные игры всегда воспринимаются острее обычных встреч группового этапа.

"У нас непростые отношения с Венгрией и это ни для кого не секрет. Орбан слишком много говорит о Закарпатье и делает громкие заявления. Не хочу больше об этом распространяться, но этот матч будет принципиальным", — заявил Сабо.

