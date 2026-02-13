Видео
Україна
Видео

Сабо назвал серьезную опасность для сборной Украины

Сабо назвал серьезную опасность для сборной Украины

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 13:07
Сабо жестко высказался о сборной Венгрии после жеребьевки Лиги Наций
Футболисты сборной Украины перед матчем. Фото: скриншот YouTube

Жеребьевка группового этапа Лиги наций, состоявшаяся 12 февраля, определила соперников сборной Украины в дивизионе В. Команда сыграет против Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.

Одним из первых на результаты распределения отреагировал известный в прошлом футболист и тренер Йожеф Сабо, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Украинский футбол".

Читайте также:

Особое внимание специалист уделил противостоянию с Венгрией. По его словам, спортивный аспект в данном случае сложно отделить от общего контекста отношений между странами, что добавляет будущему матчу принципиальности. 

Сергей Ребров
Тренерская скамейка сборной Украины. Фото: скриншот YouTube

Эмоции после жребия Лиги Наций

Йожеф Сабо подчеркнул, что напряженность между государствами накладывает отпечаток и на футбольное поле. Он отметил, что подобные игры всегда воспринимаются острее обычных встреч группового этапа.

"У нас непростые отношения с Венгрией и это ни для кого не секрет. Орбан слишком много говорит о Закарпатье и делает громкие заявления. Не хочу больше об этом распространяться, но этот матч будет принципиальным", — заявил Сабо.  

Напомним, украинские спортсмены заставили говорить о себе весь мир в шестой день Олимпиады в Италии. 

В Милане прошло судебное заседание по делу о дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Лига Наций Йожеф Сабо
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
