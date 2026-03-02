Мудрік повернувся до тренувань та забив гарний гол

Михайло Мудрик готується повернутися у футбол. Фото: instagram.com/mmudryk10/

У кар’єрі гравця збірної України Михайла Мудрика найближчим часом очікуються зміни. Футболіст працює над тим, щоб знову повернутися до професійних виступів.

Під час дискваліфікації Мудрик намагався не втрачати форму, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на акаунт півзахисника в Instagram.

Михайло Мудрик все ще відсторонений від участі в офіційних матчах. Незважаючи на це 25-річний хавбек опублікував фрагмент свого тренування. Він виклав відео, де завдає точного удару з дальньої дистанції.

Через чинне відсторонення гравець працює за індивідуальним планом і не тренується разом з основною групою. Попри паузу в ігровій практиці, українець продовжує підтримувати форму.

Ситуація навколо справи Мудрика

Українець перейшов у "Челсі" в січні 2023 року за 70 мільйонів євро і провів за лондонський клуб 73 матчі. У грудні 2024 року його тимчасово відсторонили після позитивного тесту на заборонену речовину, а влітку 2025 року йому офіційно висунули звинувачення в порушенні антидопінгових правил.

Футболіст заперечував провину і наполіг на розтині проби B, яка також дала позитивний результат. Востаннє Мудрик виходив на поле 28 листопада 2024 року в матчі Ліги конференцій. Нещодавно з'явилася інформація, що Михайло повернуться на поле на початку 2027 року, а вже зовсім скоро зможе знову тренуватися з "Челсі".

