Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гороскоп
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Дискваліфікований Мудрик опублікував відео з голом

Дискваліфікований Мудрик опублікував відео з голом

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 15:01
Мудрік повернувся до тренувань та забив гарний гол
Михайло Мудрик готується повернутися у футбол. Фото: instagram.com/mmudryk10/

У кар’єрі гравця збірної України Михайла Мудрика найближчим часом очікуються зміни. Футболіст працює над тим, щоб знову повернутися до професійних виступів.

Під час дискваліфікації Мудрик намагався не втрачати форму, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на акаунт півзахисника в Instagram.

Реклама
Читайте також:

Михайло Мудрик все ще відсторонений від участі в офіційних матчах. Незважаючи на це 25-річний хавбек опублікував фрагмент свого тренування. Він виклав відео, де завдає точного удару з дальньої дистанції.

Через чинне відсторонення гравець працює за індивідуальним планом і не тренується разом з основною групою. Попри паузу в ігровій практиці, українець продовжує підтримувати форму.

Ситуація навколо справи Мудрика

Українець перейшов у "Челсі" в січні 2023 року за 70 мільйонів євро і провів за лондонський клуб 73 матчі. У грудні 2024 року його тимчасово відсторонили після позитивного тесту на заборонену речовину, а влітку 2025 року йому офіційно висунули звинувачення в порушенні антидопінгових правил.

Футболіст заперечував провину і наполіг на розтині проби B, яка також дала позитивний результат. Востаннє Мудрик виходив на поле 28 листопада 2024 року в матчі Ліги конференцій. Нещодавно з'явилася інформація, що Михайло повернуться на поле на початку 2027 року, а вже зовсім скоро зможе знову тренуватися з "Челсі".

Нагадаємо, Йожеф Сабо порівняв Кріштіану Роналду і Ліонеля Мессі з головною легендою в історії футболу.

Наставник збірної України пояснив відсутність у команді одного з лідерів київського "Динамо".

спорт футбол Збірна України з футболу Михайло Мудрик Челсі
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації