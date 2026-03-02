Будущее ФК Ворскла оказалось под вопросом

Стадион "Ворсклы" в Полтаве. Фото: instagram.com/fcvp.official/

Футбольный клуб "Ворскла" временно приостановил деятельность мужской и женской команд. Решение связано с финансовыми сложностями и отсутствием инвесторской поддержки.

Текущие процессы в клубе поставлены на паузу на неопределенный срок, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне".

Реклама

Читайте также:

Руководство "Ворсклы" ожидает позиции главного инвестора относительно дальнейшего функционирования структуры. Ключевым фактором стали проблемы с финансированием.

Стадион "Ворсклы". Фото: instagram.com/fcvp.official/

Возможные последствия для "Ворсклы"

Отсутствие стабильных денежных поступлений вынудило остановить реализацию проектов как в мужской, так и в женской команде в одном из клубов Полтавы. Официальных комментариев от клуба пока не поступало.

Игроки "Ворсклы" во время разминки. Фото: instagram.com/fcvp.official/

Владельцем "Ворсклы" является бизнесмен Константин Жеваго, в отношении которого ранее были введены санкционные ограничения. Под санкции подпадают его активы, включая полтавский футбольный клуб.

Напомним, бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо назвал абсолютно лучшего футболиста в истории и сравнил его с нынешними игроками.

Вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик впервые за долгие месяцы показал, как поддерживает форму на тренировках.