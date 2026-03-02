У Полтаві заморозили діяльність Ворскли, клуб може зникнути

Ворскла призупинила роботу чоловічої та жіночої команд, клуб не має грошей
Футбольний клуб "Ворскла" на певний час зупинив роботу чоловічої та жіночої команд. Таке рішення ухвалене через фінансові проблеми та брак інвесторських надходжень.
Поточні процеси в клубі поставлено на паузу на невизначений термін, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на "Суспільне".
Керівництво "Ворскли" очікує позиції головного інвестора щодо подальшого функціонування структури. Ключовим фактором стали проблеми з фінансуванням.
Можливі наслідки для "Ворскли"
Відсутність стабільних грошових надходжень змусила зупинити реалізацію проєктів як у чоловічій, так і в жіночій команді в одному з клубів Полтави. Офіційних коментарів від клубу поки що не надходило.
Власником "Ворскли" є бізнесмен Костянтин Жеваго, щодо якого раніше були введені санкційні обмеження. Під санкції підпадають його активи, включно з полтавським футбольним клубом.
