Україна
Ворскла призупинила роботу чоловічої та жіночої команд, клуб не має грошей

Ворскла призупинила роботу чоловічої та жіночої команд, клуб не має грошей

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 17:03
У Полтаві заморозили діяльність Ворскли, клуб може зникнути
Стадіон "Ворскли" в Полтаві. Фото: instagram.com/fcvp.official/

Футбольний клуб "Ворскла" на певний час зупинив роботу чоловічої та жіночої команд. Таке рішення ухвалене через фінансові проблеми та брак інвесторських надходжень.

Поточні процеси в клубі поставлено на паузу на невизначений термін, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на "Суспільне".



Керівництво "Ворскли" очікує позиції головного інвестора щодо подальшого функціонування структури. Ключовим фактором стали проблеми з фінансуванням.

Стадион в Полтаве
Стадіон "Ворскли". Фото: instagram.com/fcvp.official/

Можливі наслідки для "Ворскли"

Відсутність стабільних грошових надходжень змусила зупинити реалізацію проєктів як у чоловічій, так і в жіночій команді в одному з клубів Полтави. Офіційних коментарів від клубу поки що не надходило.

Игроки Ворсклы
Гравці "Ворскли" під час розминки. Фото: instagram.com/fcvp.official/

Власником "Ворскли" є бізнесмен Костянтин Жеваго, щодо якого раніше були введені санкційні обмеження. Під санкції підпадають його активи, включно з полтавським футбольним клубом.





спорт футбол Полтава Ворскла фінансування
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
