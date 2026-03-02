У Полтаві заморозили діяльність Ворскли, клуб може зникнути

Стадіон "Ворскли" в Полтаві. Фото: instagram.com/fcvp.official/

Футбольний клуб "Ворскла" на певний час зупинив роботу чоловічої та жіночої команд. Таке рішення ухвалене через фінансові проблеми та брак інвесторських надходжень.

Поточні процеси в клубі поставлено на паузу на невизначений термін, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на "Суспільне".

Реклама

Читайте також:

Керівництво "Ворскли" очікує позиції головного інвестора щодо подальшого функціонування структури. Ключовим фактором стали проблеми з фінансуванням.

Стадіон "Ворскли". Фото: instagram.com/fcvp.official/

Можливі наслідки для "Ворскли"

Відсутність стабільних грошових надходжень змусила зупинити реалізацію проєктів як у чоловічій, так і в жіночій команді в одному з клубів Полтави. Офіційних коментарів від клубу поки що не надходило.

Гравці "Ворскли" під час розминки. Фото: instagram.com/fcvp.official/

Власником "Ворскли" є бізнесмен Костянтин Жеваго, щодо якого раніше були введені санкційні обмеження. Під санкції підпадають його активи, включно з полтавським футбольним клубом.

Нагадаємо, колишній тренер збірної України Йожеф Сабо назвав абсолютно найкращого футболіста в історії та порівняв його з нинішніми гравцями.

Вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик вперше за довгі місяці показав, як підтримує форму на тренуваннях.

Ваша пробна версія Premium закінчилася