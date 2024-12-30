Реконструкція стадіону Бутовського у Полтаві — Ворскла оновлює стадіон

Стадіон ім. Бутовського у Полтаві. Фото: "Ворскла"

У Полтаві розпочалася реконструкція стадіону імені Бутовського. Роботи, які проводять на арені, були необхідні "Ворсклі" ще до початку сезону.

Реконструкцію арени мають зробити у короткі терміни, передає ТаТоТаке.

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Реконструкція стадіону "Ворскли"

За інформацією джерела, керівництво полтавчан розпочало реалізацію реконструкції стадіону.

Наразі на арені удосконалили внутрішні приміщення, реконструювали спортзал, та дві роздягальні для основної чоловічої та жіночої команд "Ворскли".

Також у процесі роботи над центральним входом стадіону та в гостьовій роздягальні.

При цьому керівництво "Ворскли" навесні ухвалить рішення щодо газону, який цього сезону піддався нещадній критиці інших команд. Вони мають вирішили, чи збережуть трав’яне покриття, чи використають гібридне.

Не повідомляється, де проходитимуть домашні матчі "Ворскли" весняної частини сезону.

Реконструкція має завершитись до початку наступного сезону 2025/2026 років.

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