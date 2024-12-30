Реконструкция стадиона Бутовского в Полтаве - Ворскла обновляет стадион

Стадион им. Бутовского в Полтаве. Фото: "Ворскла"

В Полтаве началась реконструкция стадиона имени Бутовского. Работы, проводимые на арене, были необходимы "Ворскле" еще до начала сезона.

Реконструкцию арены должны сделать в короткие сроки, передает ТаТоТаке.

Читайте также:

Игроки полтавской "Ворсклы". Фото: "Ворскла"

Реконструкция стадиона "Ворсклы"

По информации источника, руководство полтавчан приступило к реализации реконструкции стадиона.

Сейчас на арене усовершенствовали внутренние помещения, реконструировали спортзал и две раздевалки для основной мужской и женской команд "Ворсклы".

Также в процессе работы над центральным входом стадиона и в гостевой раздевалке.

При этом руководство "Ворсклы" весной примет решение по газону, который в этом сезоне подвергся беспощадной критике других команд. Они решили, сохранят ли травяное покрытие, или используют гибридное.

Не сообщается, где будут проходить домашние матчи "Ворсклы" весенней части сезона.

Реконструкция должна завершиться к началу следующего сезона 2025/2026 годов.

Напомним, тренер-массажист сборной Украины отказался возвращаться в страну, хотя должен был это сделать, согласно приказу Министерства молодежи и спорта.

Объединенного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усика признали лучшим супертяжеловесом века.

Непобежденному Усику нашли самого опасного противника, который будет сложнее Даниэля Дюбуа.